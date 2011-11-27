به گزارش خبرگزاری مهر، خوزه مورینیو پس از پیروزی 4 بر یک مقابل آتلتیکومادرید در دربی شهر مادرید اظهار داشت: تیم من می خواست در این دیدار برنده شود. مردان من نمی خواهند کثیف و خشن بازی کنند. ما بازی کردیم که ببریم و بردیم هرچند که بازی به خشونت کشیده شد.

وی افزود: خوشبختانه بازیکنان ما در این دیدار با قلم‌بندهایی از جنس کربن به میدان رفتند که خیلی جواب داد. ما کارمان را خوب انجام دادیم. بازیکنان رئال مادرید در این دیدار با نظم و انضباط بازی کردند و فقط یک کارت زرد گرفتند. بازیکنان ما در طول بازی آرامش خود را حفظ کردند و به هیچ حرکت حریف واکنش نشان ندادند.