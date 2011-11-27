گسترش تفرقه در میان انقلابیون لیبی/ بلحاج بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تلگراف، پس از سقوط "معمرقذافی" و قدرت گرفتن آرام آرام انقلابیون، اختلافات نیز میان گروه های مختلف این کشور افزایش یافته است.

در همین رابطه روز گذشته "عبدالحکیم بلحاج" رئیس شورای نظامی طرابلس توسط گروه حاکم بر زنتان که کنترل مهمترین فرودگاه بین المللی لیبی را در دست دارند، بازداشت شده و این افراد بلحاج را متهم به تلاش برای خروج از کشور با استفاده از گذرنامه جعلی کرده اند. بلحاج در حالی که قصد خروج از لیبی به مقصد ترکیه را داشت بازداشت شده است.

"طاهر الترکی" رئیس شورای شهر زنتان در این رابطه به ساندی تلگراف گفت: بلحاج قصد سفر به ترکیه با یک گذرنامه جعلی را داشت. در این گذرنامه عکس بلحاج بود ولی نامی که در این گذرنامه ثبت شده به نام "عبدالحکیم بلحاج" نبوده است.

بلحاج پیشتر و در زمان جنگ افغانستان همراه با مجاهدین جنگیده و بعدها آمریکا وی را به عنوان نیروی القاعده می شناختند. بلحاج از زمان آغاز انقلاب لیبی وارد انقلابیون شد و از همان زمان برخی نسبت به حضور او در میان انقلابیون هشدار دادند. البته بلحاج زمانی نیز از سوی عوامل سازمان سیا بازداشت شده بود اما بعدها وی را به لیبی مسترد کردند.

عبدالحکیم بلحاج

این درحالی است که در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر انتصاب بلحاج به عنوان وزیر دفاع لیبی در رسانه ها منتشر شده است.

بلحاج زمانی رهبری یکی از گروه های شبه نظامی را برعهده داشت و به همین علت از سوی نیروهای سیا بازداشت و مدتی در زندانهای مخفی آمریکا در بانکوک زندانی بود و حتی در این زندانها شکنجه نیز شد.

اسناد موجود در رابطه بلحاج نشان می دهد که وی یک فرد تحت تعقیب بود و سازمان سیا وی را به حکومت قذافی تحویل می دهد. هر چند بلحاج زمانی در زندانی های مخفی آمریکا تحت شکنجه بوده، اما از موقعیت فعلی خود راضی است و در مصاحبه های خود می گوید: ما قدردان آنچه ناتو برای ما انجام داده هستیم. ما اکنون یک انقلاب مردمی در لیبی داریم.

بر اساس این گزارش، پس از سقوط قذافی برخی از کارشناسان نسبت به امکان بروز اختلاف میان گروه های مختلف لیبیایی و حتی میان قبایل هشدار داده بودند و اکنون با بازداشت بلحاج امکان گسترش این اختلافات پیش از گذشته شده است.