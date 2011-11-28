آسیبهای محرم از منظر 8 امام جمعه استان تهران/ مقابله با خرافات سخن اول

به گزارش خبرنگار مهر، سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با نهضت خویش پیامهای تاریخی، سیاسی، اعتقادی، احیاگری، اخلاقی، عرفانی و ... را برای همگان به یادگار گذاشت که همه باید در حد توان در راه ترویج این پیامها در سراسر جهان بکوشند.

امام حسین(ع) به همگان درس توحید، امامت، بدعت ستیزی، ایثار، تکریم انسان، جهاد با نفس، امر به معروف و نهی از منکر، عفاف و حجاب، غیرت، شهادت و شرافت، اخلاص، رضا و تسلیم شدن در برابر خداوند، تدبیر، بصیرت و هزاران درس دیگر داد و حداقل کاری که می توان برای احیای پیامهای ذکر شده انجام داد این است که هیئات مذهبی با برگزاری مراسم مناسب و در شأن اهل بیت(ع) از آسیبهای مربوط به عزاداری بکاهند و آن را در جهت حسینی بودن سوق دهند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین که باسابقه ترین امام جمعه کشور نیز هست، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان اظهار داشت: اگر نبوت پیامبر اکرم(ص) نبود، اسلام حادث نمی شد و اگر شهادت اباعبدالله(ع) نبود، اسلام باقی نمی ماند و امروز نامی از اسلام نبود، چه رسد به اینکه به احکام و دستورات آن عمل شود؛ خدای تبارک و تعالی به وسیله شهادت این امام بزرگوار و همسر و فرزندانش، پایه های حکومت جور را تضعیف کرد و اسلام حفظ شد و از این به بعد نیز حفظ خواهد شد.

مردم دقت کنند که عزاداری مطابق دستور اسلام برپا شود

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی افزود: با قیام امام حسین(ع) مردم بیدار شدند و حجت بر همگان تمام شد، لذا موظفیم در ایام محرم به بهترین نحو مجالس عزاداری را برپا کنیم، ولی مردم دقت کنند مطابق دستور اسلام عزاداری شود.

وی بیان کرد: حتماً در مجالس، واعظ دعوت شود، به مداح تنها بسنده نشود، حضور پرشور و گرم در این مجالس باشد و در حد توان از برکات این ماه بهره برده شود.

سخنرانان و مداحان متعهد از خرافه گویی و انحراف در مجالس جلوگیری کنند

امام جمعه شهرری نیز در خصوص نحوه برپایی عزاداری محرم در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با بهره گیری از حضور سخنرانان و مداحان متعهد باید از از خرافه گویی و انحراف در مجالس سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) جلوگیری شود.

حجت الاسلام سید علی شاهچراغی ادامه داد: با الهام گرفتن از معنویت و معرفت قیام حضرت سیدالشهدا(ع)، مراسم عزاداری هرچه باشکوهتر برگزار و با استفاده از سخنرانان و مداحان متعهد، فرهنگ حسینی در مناطق مختلف اشاعه داده شود.

قمه ‏زنی با عظمت اهل بیت(ع) سازگار نیست

نماینده ولی فقیه در شهرستان دماوند نیز با اشاره به آثار سوء برخی اعمال در عزاداریها به خبرنگار مهر گفت: در مراسم عزاداری امام حسین(ع) باید از انجام کارهایی مانند قمه ‏زنی که با عظمت اهل بیت(ع) سازگار نیست، دوری شود؛ خوب است که در این روزها زیارتنامه عاشورا خوانده و همواره یاد شهدای کربلا گرامی داشته شود.

حجت ‏الاسلام محمد علاءالدینی افزود: در مراسم عزاداری امام حسین(ع) باید از انجام کارهایی که با عظمت اهل بیت(ع) سازگار نیست، دوری کرد.

برپایی نماز جماعت در هیئات مذهبی رعایت شود

وی یادآور شد: در مجالس عزاداری امام حسین(ع) باید مواردی همچون توجه به بهداشت قربانیهایی که انجام می ‏شود، تکریم عزاداران و برپایی نماز جماعت در هیئات مذهبی رعایت شود.

امام جمعه دماوند با بیان اینکه ماه محرم نمادی از بزرگداشت کسانی است که در راه خداوند متعال به شهادت رسیده ‏اند، ادامه داد: تقویت محبت اهل بیت(ع) در مجالس عزاداری از وی‍ژگیهای این مراسم بوده و مجالس عزاداری ماه محرم باید مجلس پاسداشت شهدای کربلا باشد.

شیعیان خادم سیدالشهدا و اهل بیت(ع) هستند

وی با تأکید برپایی هر چه باشکوهتر مراسم عزاداری امام حسین(ع) و یاران با وفای ایشان، بیان داشت: والاترین افتخار یک شیعه معرفی شدن به عنوان خادمی از خدام سیدالشهدا(ع) و اهل بیت(ع) در هنگام مرگ است.

حجت الاسلام علاءالدینی با اشاره به فرازهایی از کتاب "سیاحت شرق" افزود: مرحوم آیت‏الله نجفی قوچانی در یکی از کتب خود تحت عنوان سیاحت شرق آورده است: "من در مسیر سفر به کربلا گم شدم".

وی گفت: این علم ربانی ادامه می ‏دهد که "آن فضا بسیار عجیب بود و پس از مراجعه به حرم در همان حالات با نوای ضربات زنگ ساعت مستقر در بارگاه امام حسین(ع) و در فاصله‏ای چند لحظه‏ای از حرم مطهر حضرت ابوالفضل ‏العباس(ع) روبرو شدم".

امام جمعه دماوند اضافه کرد: وی گفته "در آن لحظه بر ذهنم آمد که هنوز پیام هل من ناصر ینصرنی سیدالشهدا(ع) از سوی علمدار کربلا پاسخ داده می ‏شود".

هدف والای امر به معروف و نهی از منکر باید در بین عزاداران فرهنگسازی شود

امام جمعه فیروزکوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نحوه برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم تأکید کرد: هدف والای امر به معروف و نهی از منکر باید در بین عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) فرهنگسازی شود.

حجت ‏الاسلام عبدالعلی استیری افزود: با آغاز ماه محرم، هفته امر به معروف و نهی از منکر آغاز می شود که با واقعه عاشورا و امام حسین(ع) در کربلا همراه است.

وی بیان کرد: عزاداران باید از این فرصت کمال استفاده را ببرند و این هدف والای اسلام، یعنی امر به معروف و نهی از منکر در این ماه در بین عزاداران فرهنگسازی شود.

نماینده ولی فقیه در شهرستان فیروزکوه ادامه داد: از عزاداران و عاشقان حسینی درخواست می شود که در حسینیه ها پای سخنرانی روحانیون بنشینید و نهایت استفاده را ببرند.

وی عنوان کرد: مداحان و واعظان توجه کنند تا از طریق اشعار، نوحه و مصیبتها، رشادتهای امام حسین(ع)، فرهنگ ایثار و شهادت و امر به معروف و نهی از منکر را به عزاداران منتقل کنند.

در عزاداریها باید هدف امام حسین(ع) دنبال شود

امام جمعه فیروزکوه با تأکید بر اینکه عزاداریهای ماه محرم باید هدفدار باشد و در آن هدف امام حسین(ع) دنبال شود، افزود: مداحان باید به تشریح پیامهای عاشورا و انتقال آن به مردم تلاش بیشتری کنند.

وی یادآور شد: ماه محرم، ماه سرور و سالار شهیدان و ماه حزن، غم و سوگواری اهل البیت(ع) و شیعیان است؛ بعد از رحلت پیامبر(ص) تنها واقعه قیام خونین عاشوراست که در تاریخ جهان ثبت شده است.

حجت الاسلام استیری ادامه داد: ریشه‎های عاشورا را می توانیم نه تنها در ماه محرم بلکه در سایر دورانها مشاهده کنیم.

وی اظهار داشت: ریشه‏ های عاشورا به زمان خلفای سه‏ گانه بر می ‏گردد که مردم را از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متحول، ضعیف و گمراه کردند، به طوری که این افراد به ظاهر در برابر دستور پیغمبر و اسلام تسلیم شدند و در واقع اسلام را نپذیرفتند و اگر این افراد اسلام و قرآن را می ‏پذیرفتند، عاشورایی به وجود نمی ‏آمد.

امام جمعه فیروزکوه گفت: امام حسین(ع) هوشیارانه اوضاع 50 سال بعد از رحلت پیامبر(ص) و با بصیرت فراز و نشیبها را بررسی کرد و فقط این طور نبود که به قصد یزید قیام کرده باشد، بلکه واکنشهای منافقانه این 50 سال را دیده و زمینه قیام را فراهم کرده بود.

وی عنوان کرد: امام حسین(ع) دیده بود که تمام ارزشهای دین، اسلام و قرآن رنگ باخته‎‏اند و دارند اسلام را وارونه به مردم معرفی می ‏کنند، لذا تصمیم گرفت شمشیر دست بگیرد و با قیام و خون خود اسلام را آبیاری، پررنگتر و پا برجا کند و واقعه عاشورا را به وجود آورد.

دشمن نسبت به فرهنگ عاشورا موضع گرفته است

امام جمعه خیرآباد ورامین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دشمن نسبت به فرهنگ عاشورا و شهادت طلبی موضع گرفته است؛ طبیعی است که دشمن بیکارنمانده و لذا علیه این مجالس موضع می گیرد؛ "دکتر مایکل" که از معاونان سازمان سیا در آمریکا بود، این گونه سخن می گوید: "یکی دیگر از مواردی که باید روی آن کار می کردیم موضوع فرهنگ عاشورا و شهادت طلبی بود که هر ساله شیعیان با برگزاری مراسمی این فرهنگ را زنده نگه می دارند."

حجت الاسلام جعفر محسن زاده اضافه کرد: "مایکل" اظهار داشته که "ما تصمیم گرفتیم با حمایتهای مالی از برخی سخنرانان، مداحان و برگزارکنندگان اصلی اینگونه مراسم که افراد سودجو و شهرت طلب هستند، عقاید و بنیانهای شیعه و فرهنگ شهادت طلبی را سست و منزلزل کنیم و مسائل انحرافی در آن به وجود آوریم؛ به گونه ای که شیعه یک گروه جاهل و خرافاتی در نظر آید، در مرحله بعد باید مطالب فراوانی علیه مراجع شیعه جمع آوری شده و به وسیله مداحان و نویسندگان سودجو انتشار دهیم".

وی یادآور شد: باید محرم و صفر را زنده نگه داریم؛ مذهب، به ذکر مصاب اهل بیت زنده است، این حکایت از کارکردهای زیاد یادآوری نهضت حضرت ابا عبدا...الحسین(ع) دارد.

مریدان اباعبدالله الحسین(ع) مراقب باشند که آسیبهای مجالس آنها را فرا نگیرد

حجت الاسلام محسن زاده افزود: مریدان اباعبدالله الحسین(ع) مراقب باشند که آسیبهای مجالس آنها را فرا نگیرد، دست اندرکاران هیئات، مجالس را زود شروع کنند و زود هم به پایان برسانند.

امام جمعه خیرآباد افزود: باید فرهنگ حسینی و فرهنگ عاشورایی را در جامعه گسترش دهیم و روحانیون و علما باید نسبت به تبیین جنبه های مختلف قیام عاشورا اهتمام ورزند.

وی عنوان کرد: قیام امام حسین(ع) در واقع به منظور احیای امر به معروف و نهی از منکر انجام شد و این قیام موجبات تثبیت اسلام و زنده نگه داشتن اسلام اصیل را فراهم کرد.

ترک واجبات به خاطر مستحبات جایز نیست

امام جمعه خیرآباد به دیگر آسیبهای عزاداریها اشاره کرد و افزود: نکند خدای ناکرده تا دیروقت جوانان عزیز ما عزاداری کنند و نماز صبحشان قضا شود؛ عزاداری امام حسین(ع) مستحب است، اما خواندن نماز صبح واجب است.

وی گفت: نکند صدای صوت تا دیروقت برای مردم و همسایگان ایجاد زحمت کند؛ بدانیم رعایت حق الناس واجب است و خود امام حسین(ع) به این امر راضی نیست؛ مراقب باشیم که خلاف مکتب اباعبدالله الحسین(ع) عمل نکنیم.

گریه بر امام حسین(ع) قداست بسیار زیادی دارد

امام جمعه قیامدشتری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرارسیدن ماه محرم، در خصوص محاسن برگزاری عزاداریها اظهار داشت: محرم ماه بزرگ و عظیمی است و گریه بر امام حسین(ع) قداست بسیار زیادی دارد.

حجت‌الاسلام سید داود شاهچراغیادامه داد: اگر عزاداریهای محرم و صفر نبود، چه بسا از اسلام تنها نامی باقی می ماند و امام راحل این امر را به خوبی تبیین کرده است، لذا باید برای برگزاری مناسب عزاداریهایی که در شأن امام حسین(ع) است، تلاش کرد.

عزاداریها با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شود

امام جمعه باقرشهر در گفتگو با خبرنگار مهر به تبیین اهداف و اثرات نهضت عاشورا در زندگی مسلمانان پرداخت و از مسئولان هیئتهای عزاداری درخواست کرد، برنامه های عزاداری خود را با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز کنند.

حجت الاسلام سید احمد موسوی افزود: مسئولان حسینیه ها و تکایا می بایست در زمان برگزاری مراسم عزاداری، نکات اخلاقی مانند احترام به پیشکسوت و بزرگتر، پرهیز از خرافه گویی و قمه زنی و تشویق آنان به شرکت در نمازهای جمعه و جماعات و اقامه نماز ظهر عاشورا در روز دهم محرم را یادآور شوند.

وی از مسئولان حسینیه ها و تکایا و هیئات مذهبی خواست تا در نشر فرهنگ عاشورا که همانا اقامه نماز و امر به معروف و نهی از منکر است، بکوشند.

باید از تحریف مفاهیم و سوء استفاده بدخواهان اسلام از نهضت حسینی جلوگیری شود

امام جمعه موقت ورامین و دبیر هماهنگ کننده دفاتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران نیز به خبرنگار مهر گفت: هیئات مذهبی باید از افرادی برای سخنرانی استفاده کنند که به مسائل عاشورا اشراف داشته باشند تا علاوه بر تبلیغ امر به معروف و نهی از منکر که هدف اصلی امام حسین(ع) بود، از تحریف مفاهیم و سوء استفاده بدخواهان اسلام از نهضت حسینی جلوگیری شود.

لزوم آمیخته نشدن مسائل دینی با خرافات

حجت الاسلام سید محسن محمودی افزود: در برخی از محافل ماه محرم دیده می شود که مسائل خرافی با موضوعات دینی آمیخته می شود که این نیز ناشی از بهره نبردن از سخنان مبلغان یا سخنرانان خبره است؛ حتی در برخی از مراسم دیده شده که آنقدر بعضی از صحنه ها و وقایع دهه اول ماه محرم را آب و تاب می دهند که مفهوم اصلی و پیامهای آن به باد فراموشی سپرده می شود و جای خود را به خرافات و یاوه گوییها می دهد.

اصل مفاهیم حماسه حسینی بیان شود

وی تأکید کرد: مسئولان هیئات مذهبی باید قبل از هر چیز به فکر بیان کردن اصل مفاهیم حماسه حسینی باشند و از آمیختن آن با خرافات که آفت خیلی از موارد است، جلوگیری کنند.

حجت الاسلام محمودی در این مورد اظهار داشت: امام حسین(ع) قیام کرد تا اسلام زنده بماند و نشان داد که تمام مسلمانان باید برای اتحاد تلاش کنند، با وجود این دیگر برگزاری قومی و قبیله ای عزاداری معنا نمی دهد و هر شخص باید بتواند در نزدیکترین محل در عزاداری شرکت کند و در ثواب این کار شریک باشد.

وی ادامه داد: کسی نباید احساس کند که در مجلس عزای اهل بیت(ع) غریبه است، امام حسین(ع) غریب نواز و مهمان نواز است و به عزادارانش از هر منطقه و قوم و مکانی که باشد عشق می ورزد که در این باره کسی یا هیئتی حق این را ندارد که مهمان مجلس امام حسین(ع) را تعیین کند، چراکه تعیین کننده شخص دیگری است.

پاسداشت نهضت عاشورا با تبیین اهداف اساسی قیام حسینی(ع)

عزاداری برای امام حسین(ع) در مهمترین کارکرد خود، باعث شده تا یاد، نام و پیامهای نهضت عاشورا زنده و جاوید بماند و آموزه‌ های آن بههمه بشریت انتقال یابد؛ از این طریق، همه انسانها در طول تاریخ، با آموزه هایی همچون: ستم ستیزی، آزادگی، شهادت طلبی، ایثار وحقیقت جویی آشنا شده اند؛ بنابراین باید پاسداشت نهضت عاشورا با تبیین اهداف اساسی قیام حسینی(ع) همراه باشد.

در این باره، این سخن از یک نویسنده غربی بسیارجالب توجه است: "اگر مورخان ما حقیقت این روز(عاشورا) را می دانستند و درک می کردند که عاشورا چه روزی است، این عزاداری را مجنونانه نمی پنداشتند، زیرا پیروان حسینی به واسطه عزاداری حسینی می دانند که پستی و زیر دستی واستعمار و استثمار را نباید قبول کرد؛ زیرا شعار پیشرو و آقای آنها - امام حسین(ع) - ندادنِ تن به زیر بار ظلم و ستم بود".

و این مقال را در مجال اندک، با دو کلام از امام خمینی(ره) به پایان می بریم؛ ایشان در سخنی گفته اند: "هر مکتبی، تا پایش سینه زن نباشد، تا پایش گریه کن نباشد،... حفظ نمی شود"(صحیفه نور، ج 8، ص 70) و در سخنی دیگر اظهار داشته اند: "گریه کردن بر عزای امام حسین(ع)، زنده نگه داشتن نهضت، و زنده نگه داشتن همین معناست که یک جمعیت کمی در مقابل یک امپراطور بزرگ ایستاد... آنها از همین گریه‌ ها می ترسند، برای اینکه این گریه ای است که گریه بر مظلوم است، فریاد مقابل ظالم است"( صحیفه نور، ج 10، ص 31 و 32).

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علیرضا مهدی زاده