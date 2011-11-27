هوشیاری در مقابل جنگ نرم از اقدامات مهم بسیج است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مظفری گفت: در استان کرمانشاه همه بسیجی اند و سخن گفتن از بسیج و بسیجی سنگین و سخت است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: گاهی عنوان می شود که بسیج متعلق به دوران جنگ است و معنایی ندارد در این دوره سخنی از آن به میان آورده شود که باید گفت این سخن ناشی از جهل گوینده آن است چرا که نقش بسیج و جایگاه و موقعیت او را نشناخته است.

وی تاکید کرد: درست است که اساس بسیج در زمان جنگ بنیان گذاشته شد اما نقش جلوه‌گر آن همچنان وجود دارد و می‌درخشد.

مظفری در ادامه به توصیه هایی چند به بسیجیان از جمله نظم و انضباط کاری اشاره کرد و گفت: نظم و انضباط کاری بسیار مهم است چنانکه از سفارشات موکد دین اسلام است و اصلا امکان ندارد شخصی مسلمان باشد اما بی نظم باشد، بنابراین بر تک تک ما فرض است که در تمام برنامه ها از نظم کاری برخوردار باشیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در پایان افزود: هوشیاری در مقابل جنگ نرم که امروزه دشمنان ما بیشتر از این راه وارد می شوند از دیگر اقداماتی است که باید توسط بسیج صورت گیرد و رمز موفقیت در این راه پیروی از دستورات رهبری و عمل به این فرامین است، بنابراین راه سعادت پیروی از ولایت در تمام زمینه هاست.