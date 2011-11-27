به گزارش خبرنگار مهر، مدتی است که پرداخت مطالبات چایکاران از سوی دولت با تأخیر مواجه شده است، در حالیکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بارها و بارها از پرداخت معوقه این قشر خبر داده اند، همچنان کشاورزان از عملکرد مسئولان گله مند هستند.

چندی پیش صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی دررابطه با عدم پرداخت معوقه های چایکاران گفت: اخیرا مبلغ جدیدی را به آنها تخصیص داده‌ایم.



علی رغم پیگیری های صورت گرفته چایکاران و رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی چایکاران ضمن اظهار بی اطلاعی نسبت به این موضوع، از شرایط ایجاد شده انتقاد کردند.



ایرج هوسمی رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی چایکاران گفت: طی این مدت هیچ پرداختی نداشتیم و همین مسئله کشاورزان را با مشکل مواجه کرده است.



محمد قاسم زاده یکی از چایکاران منطقه رودسر ضمن اظهار نارضایتی از عدم پرداخت بدهی ها توسط دولت گفت: در مجموع 7 میلیارد تومان تا تاریخ 5 تیر سال جاری پرداخت شده است اما مابقی پرداخت ها هنوز بلاتکلیف است.



وی بیان کرد: حساب هایی برای چایکاران ایجاد شده تا معوقات آنها به حساب هایشان در بانک سپه واریز شود اما این حساب ها خالی است.



این چایکار منطقه رودسر گفت: محصول چای به گونه ای است که اگر یکسال کاشت شود تا 3 سال برداشت محصول دارد و تنها باید در فصل پاییز و زمستان حرص شود.



قاسم زاده اظهارداشت: از آنجایی که بدهی های ما را پرداخت نکرده اند پولی برای حرص و آرایش بوته های چای نداریم. اگر در این فصل نتوانیم بوته ها را آرایش کنیم مجبور هستیم در اسفند با پرداخت 2 برابر حقوق کارگر اقدام به حرص بوته ها کنیم.

به گفته این چایکار قیمت یک روز کارگر در فصل پاییز 25 هزار تومان است ولی در فصل اسفند مزد کارگر به 35 هزار تومان افزایش میِ یابد.



در حالی که طی این سال ها با کاهش میزان برداشت چای در کشور مواجه هستیم به نظر می رسد با عدم تخصیص اعتبار برای معوقات، چایکاران نتوانند به موقع نسبت به آماده کردن باغات و حرص کردن بوته های چای اقدام کنند. این امر می تواند کیفیت چای کشور را پائین بیاورد.