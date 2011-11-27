کشف پیکر مطهر 16 شهید مفقود الاثر در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سید تاجی در جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان غربی، از پیدا شدن پیکر مطهر 16 شهید در تجسس اخیر گروههای تجسس خبر داد و گفت: دو شهید از این 16 شهید مربوط به آذربایجان غربی بوده که در عملیات های بیت المقدس و والفجر یک به درجه رفیع شهادت رسیده اند و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده پیکر مطهر این شهدای گرانقدر روز چهارشنبه تشییع می شود.

علی برزگری رئیس ستاد اقامه نماز آذربایجان غربی در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این ستاد در زمینه ترویج فرهنگ نماز در جامعه، گفت: شناسایی فرصتها، برداشت موانع موجود، تعمیق آگاهی بوسیله ابزارهای مختلف فرهنگی از جمله برنامه هایی این ستاد در زمینه ترویج فرهنگ نماز در جامعه است.

احد مهرمند معاون فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان غربی با اشاره به آغاز هفته امر به معروف و نهی از منکر گفت: اجرای 112 برنامه با 72 برنامه ابتکاری و 40 برنامه رادیویی از جمله برنامه های این ستاد در هفته امر به معروف و نهی از منکر است.

