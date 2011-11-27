عملکرد جزیره ای دستگاه های فرهنگی مانع از تحقق اهداف فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله سرلکیان ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در نشست مشترک با اعضای شورای اسلامی و شهرداری شهر اراک افزود: هشدار رهبر انقلاب اسلامی ایران دربارۀ شبیخون فرهنگی دشمنان در سالهای گذشته حکایت از واقعیتی تلخ است که اگر از سوی متولیان فرهنگی کشور جدی گرفته می شد امروز رهبر از آن به عنوان فاجعه فرهنگی و قتل عام فرهنگی یاد نمی کرد.

وی با تاکید بر ضرورت تعامل دستگاه های فرهنگی با یکدیگر در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان بیان داشت: متولیان فرهنگی در نباید همچون جزایر جدا از هم عمل کنند بلکه باید در تعاملی سازنده با یکدیگر موجبات پیروزی ایران در جنگ نرم دشمنان علیه این نظام را رقم بزنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود از روحانیون به عنوان افراد تاثیر گذار در حوزه فرهنگی جامعه یاد کرد و گفت: بر اساس اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی کشور که مورد تائید مقام معظم رهبری رسیده روحانیت یکی از عوامل تاثیر گذار در حوزه فرهنگی جامعه به شمار می رود.

سرلکیان با اشاره به حضور 94 روحانی مستقر در روستاهای استان مرکزی گفت: بازآموزی و ارتقا سطح دانش روحانیون از اولویت های کاری سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی است.

وی بیان داشت: بازآموزی روحانیون و تلاش در جهت ارتقا سطح آگاهی و دانش این قشر از جامعه موجبات رونق مساجد به عنوان پایگاه های عظیم فرهنگی را به دنبال خواهد داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در ادامه با اشاره به فعالیت هیئت های مذهبی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در حوزه دین گفت: فعالیت بیش از 2 هزار هیئت مذهبی ساماندهی شده در سراسر استان مرکزی بیانگر توجه اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی به هیئت های مذهبی است.

وی یادآور شد: از مجموع 2 هزار هیئت مذهبی فعال در استان مرکزی 700 هیئت مذهبی در شهر اراک فعال است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود از موازی کاری دستگاه های فرهنگی در جامعه گلایه کرد و گفت: در راستای حل مشکل موازی کاری دستگاه های فرهنگی در مناسبت های مختلف مذهبی ستاد ساماندهی شئون و مناسبت های فرهنگی باید در استان تشکیل شود.

سرلکیان افزود: این ستاد که به عضویت 8 دستگاه اجرایی مراسم مختلفی اعم از اعیاد و عزاداری های مذهبی را ساماندهی می کند.

وی در ادامه بر ضرورت ایجاد مرکز مشاوره دینی در شهر اراک تاکید کرد و گفت: جای خالی یک مرکز مشاوره مذهبی در شهر اراک به شدت در این شهر حس می شود و باید با ایجاد این مرکز بستر پاسخگویی به شبهات دینی شهروندان فراهم شود.