همایش دوچرخه سواری بناب کمرنگ می شود/ لزوم توجه و اهتمام مسئولان امر

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزگاران نه چندان دور، دوچرخه یکی از اصلی ترین وسایط نقلیه بناب بود و کمتر کسی با خودرو در شهر عبور و مرور می کرد و حال که شهر از آن فضای سنتی خود فاصله گرفته و به یک شهر ماشینی تبدیل شده، برای زنده کردن سنتهای قدیمی و کهن مردم به چنین حرکتی روی آورده اند.

گرچه هنوزهم دوچرخه یکی از وسایط نقلیه رایج این شهرستان بشمار می رود، اما در روز برگزاری همایش سالانه دوچرخه سواری تمامی مردم شهر از کوچک و بزرگ گرفته با دوچرخه های خود شرکت می کنند.

به راستی می توان این روز را روز تاریخی و نمایش بزرگ و عمومی دوچرخه های قدیمی بناب نیز نامید.

مردم بناب در حالی پانزدهمین همایش بزرگ دوچرخه سواری بناب را با شعار«سلامتی و نشاط اجتماعی» برگزار کردند که باید گفت کمرنگ ترین دوره این همایش از زمان شروع این همایش بود.

درهمایشهای سالهای نه چندان دور، قریب به 10 هزارنفر درآن شرکت می کردند؛ ولی در همایش امسال با نگاه خوشبینانه می توان گفت این تعداد به حدود هزار دوچرخه سوار کاهش یافته بود و این افت استقبال از این همایش بی نظیر را در عوامل مختلف می توان جست.

گرچه در برگزاری این همایش که مسئولان استان و شهرستان همکاری نزدیکی داشتند اما احساس می شد اداره ورزش و جوانان در برگزاری همایش تنها مانده و همکاری لازم بخصوص در زمینه تهیه جوایز این همایش صورت نگرفته است.

از سوی دیگر عدم توجه و پرداخت و حضور مسئولان وزارت ورزش و جوانان و نیز حتی مسئولان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در این همایش یکی دیگر از دلایل کمرنگ شدن این همایش می توان دانست و این درحالی است که طی سالهای قبل شاهد حضور مسئولان وقت سازمان تربیت بدنی و مسئولان فدراسیون ورزشهای همگانی بوده ایم؛ ولی دراین دوره حتی از مسئولان ورزشی استان نیز هیچ فردی حاضر به حضور فیزیکی نشده بود.

حال این سئوال از مسئولان ورزش مطرح است که اگراین همایش بی نظیـر مربوط به مرکز استان بود، آیا باز هم چنان برخوردی می شد که اکنون می شود؟!

این کم کاری و عدم همکاری و حمایت مرکز صدا و سیمای آذربایجان شرقی را نیز در بر می گیرد.

عدم پرداخت صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی برای ترویج و تشویق مردم به استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله سالم برای نشاط و شادابی افراد و همچنین ایجاد محیط و فضای پاک برای مردم منطقه هیچ قدمی برنداشته و حتی در روز برگزاری در یکی از بخشهای خبری بصورت تصویری از کنار آن گذشتند.

پر واضح است که مردم تلاشگر شهرستان بناب با نیت برنده شدن و صرفاً برای شرکت در قرعه کشی اهدا جوایز و هدایا نگاه در این همایش شرکت نمی کنند بلکه با آوردن دوچرخه های خود به خیابانها سعی در معرفی این همایش به سراسر جهان به عنوان «بناب همچنان شهر دوچرخه ها» دارند.

گفتنی است، شهرستان 130 هزار نفری بناب در جنوب مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده و با وجود بیش از 40 هزار دستگاه دوچرخه در این شهرستان بیشتر مردم کارهای روزمره خود را با این وسیله انجام می دهند.

به همین خاطر این شهرستان به عنوان «شهر دوچرخه ها» لقب گرفته است.