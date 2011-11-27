همایش شهروند برگزیده لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان در این همایش اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل فرماندهی ناجا به فرماندهی نواحی سراسر کشور همایش شهروند برگزیده در استان لرستان برگزار شده است.

سرهنگ بهمن نورالهی با اشاره به هدف از برگزاری این همایش در استان عنوان کرد: هدف از برگزاری این همایش تجلیل از افراد موثر در کنترل اجتماعی جامعه، توسعه فرهنگ مشارکت عمومی، توسعه فرهنگ مسئولیت پذیری و تقویت ارزشها و هنجارها است.

وی با بیان اینکه دستورالعمل یاد شده در لرستان بومی سازی شده و به سایر شهرستانهای استان نیز ابلاغ شد، ادامه داد: در این راستا تعداد 257 نفر از شهروندان استان که شاخص ها و معیارهای دستورالعمل را داشتند انتخاب شدند.

معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان یادآور شد: این افراد از سه گروه متولیان نظم و امنیت استان، سازمانهای مردم نهاد و شهروندان معمولی استان که متولی نظم و امنیت نیستند ولی بر اساس مسئولیت و وظیفه شرعی خود با نیروی انتظامی همکاری داشته اند، انتخاب شده اند.

سرهنگ نورالهی بیان داشت: 10 نفر از 257 شهروند برگزیده استان انتخاب و از این تعداد نیز در نهایت یک نفر به عنوان شهروند نمونه لرستان به همایش سراسری شهروند برگزیده در تهران اعزام خواهد شد.

وی افزود: همایش سراسری شهروند برگزیده اسفندماه سالجاری برگزار خواهد شد.