دهیاری های یزد در محرومیت/ اجرای کند پروژه ها به دلیل نبود امکانات

کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این محرومیتها و عدم بهره مندی از امکانات اولیه چندی پیش با معاون امور مجلس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در میان گذاشته شد.

وی با بیان اینکه شهرداری های این شهرستان ها از مشکلات بسیاری رنج می برند اظهار داشت: یکی از نیازهای اساسی این شهرداری ها نیاز به ماشین آلات سنگین است که به دلیل عدم تامین این نیاز، بسیاری از پروژه ها با تاخیر به انجام می رسد.

نماینده مردم ابرکوه در مجلس یادآور شد: شهرداری ها همچنین یکی دیگر از مشکلات خود را تعداد ناکافی مینی بوس عنوان می کنند که خدمت رسانی به شهروندان را با مشکل روبرو کرده است.

وی با اشاره به محرومیت دهیاری ها در شهرستانهای حوزه انتخابیه خود عنوان کرد: این کمبودها دهیاری ها را در اجرای طرح های هادی با مشکل مواجه کرده است.

فرهمند بیشترین مشکلات روستاهای حوزه انتخابیه را آسفالت کوچه ها و عدم اعتبارات کافی در احداث فضای سبز و پارک عنوان کرد.