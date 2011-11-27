معرفی شخصیتهای بزرگ سنت قرآن و پیامبر اسلام(ص) است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در همایش علمی علامه شیح محمد عبده و علامه شیخ محمد رضا مظفر که صبح امروز یکشنبه 6 آذر ماه در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد گفت: ما تجلیل و تکریم بزرگان را از قرآن، پیامبر و ائمه آموخته ایم که بطور قطع نقش سازنده ای خواهد داشت. تأکیدات رهبر فرزانه اسلام بر این است که اندیشه های بلند و تأثیر شخصیتهای تاریخی، معاصر و کسانی که در قید حیات هستند را معرفی کنیم.

وی افزود: ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این موضوع بها می دهیم و سعی می کنیم به همراه دیگر نهادهای فرهنگی برای معرفی و احیای آثار آنها کمک کنیم، شاید یک جلسه کفایت نکند، اما وقتی آثار آنها احیا می شود تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.

وزیر ارشاد یادآور شد: در سفرهای استانی می بینیم بزرگانی هستند که کمتر به آنها پرداخته شده است. در سال 2012 که نجف پایتخت فرهنگی جهان اسلام است می بینیم چه بزرگانی در نجف بوده و هستند.

وی با اشاره به اینکه این دو شخصیت که گامهای بلندی در جهت تقریب برداشه اند اظهار داشت: این شخصیتها در راستای معرفی مکتب اهل بیت اقدامات عملی انجام داده اند. هر دو شخصیت تحول گرا بودند، در نظام آموزشی قدمهای مؤثر برداشته اند و اقداماتی انجام داده اند. ویژگی این دو شخصیت توجه به مسائل اجتماعی بوده و توجه صرف به مسائل عملی نداشته اند، به طوری که محمد عبده حدود 10 سال در مصر در کنار سید جمال در جهت بیداری فعالیت می کند و حتی در دوره ای که در اروپا است در کنار سید جمال قلم می زند و علیه استعمار کار می کند.

حسینی با یادآوری اینکه علامه مظفر هم ویژگیهای مشابهی داشته است گفت: تلاشهای وی علیه صهیونیست، فعالیت به عنوان منشأ بیداری و اعلام اینکه ریشه بدبختی جوامع اسلامی سردمدارانی هستند که در مقابل غرب تسلیم شده اند و حمایت از حرکت انقلابی روحانیون قم از جمله ویژگیهای این شخصیت اسلامی بوده است.

حسینی با اشاره به این که ضرورت طرح این مسائل در بیانات رهبر معظم انقلاب هم مورد تأکید قرار گرفته است گفت: مقام معظم رهبری فرموده است محمد عبده و شاگردانش مرتجع و دنیا نشناس نبودند آنها مردم بزرگ و بیداری بودند که هر مردمی با پرورش یکی از آنها می تواند به دنیا فخر بفروشد.

وی افزود: کتاب شرح نهج البلاغه شیخ محمد عبده گام عملی در جهت تقریب برای شناساندن امیرالمؤمنین به مردم مصر بوده است. وی شخصیتی بوده که هم با تحجر مقابله می کرد هم با غرب گرایی. آرزوی وی وحدت مسلمانان عالم بود و فراتر از بحث تقریب تلاش می کرد ارتباطاتی ر ا با علمای ادیان مختلف برقرار کند.

وزیر ارشاد با تأکید بر اینکه در معرفی شخصیتها نباید مطلق گرا باشیم اظهار داشت: در چنین محافل علمی اگر به برخی مباحث ضعف پرداخته بشود می تواند موثر باشد.

دکتر سید محمد حسینی یادآور شد: در برخی موارد شیخ محمد عبده مشی متفاوتی را با سید جمال در پیش گرفته بود. وی آرمانهای مشترک بسیاری با سید جمال داشت اما راه رسیدن آنها به این آرمانها ممکن است متفاوت باشد. در بسیاری مناطق اسلامی ردیایی از سید جمال وجود دارد، چرا که وی با هر تلاشی می خواست این تحولات را ایجاد کند، اما برخی بر این باور هستند که شیخ محمد عبده بیشتر روی نکات آموزشی و فرهنگی تأکید داشت و اعتقاد داشت فعالیتهای فرهنگی مقدم است و سید جمال باید یک مدت کنار بکشد، جمعیتی را تربیت کند تا این افراد بتوانند جامعه را آماده کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: این امر یک واقعیت است که شیخ محمد عبده به فعالیتهای فرهنگی توجه ویژه ای داشت؛ اما سید جمال تنها به مراکز علمی و دانشگاهی اکتفا نمی کرد تلاش می کرد مراکز دانشگاهی را هم جذب کند اما اعتقاد نداشت که کشورهای اسلامی تنها از کمی آگاهی دانش رنج می برند، بلکه بر این باور بود که باید عواطف و احساسات را هم کمی جریحه دار کند تا همه احساس تعهد کنند. زمانی عبده که در رکاب استادش بود پا به پای او پیش می رود اما وقتی از او جدا شد کمی مشی متفاوت در پیش گرفت که شاید این مشی متفاوت اقتضای زمان او بود.