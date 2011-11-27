کاهش رابطه با انگلیس گام پایانی نخواهد بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا مجلس برنامه ای برای کاهش روابط با فرانسه به عنوان یکی از تحریم کنندگان ایران دارد، گفت: موضوع انگلیس تنها تحریم بانک مرکزی نیست بلکه این کشور در طول سه دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کارنامه بسیار قطوری از اقدامات منفی علیه ملت ما دارد که تحریم بانک مرکزی تنها گوشه ای از آن است.

وی با بیان اینکه انگلیسی ها در فتنه 88 بسیار فعال بودند، گفت: سفارت انگلیس در تهران در حوادث سال 88 حضوری میدانی و تخریبی داشت و همه ظرفیت های خود را به کار گرفته بود.



بروجردی تاکید کرد: انگلیس با هدف فشار به ایران در فتنه 88 بی بی سی را با تمام توان به کار گرفت و در موضوع هسته ای هم مواضع انگلیسی ها پیوسته منفی بوده است.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه انگلیس در مذاکرات هسته ای از آمریکا هم علیه منافع ما جلوتر بود و اقدام عملی بیشتری انجام می داد، گفت: این کشور در صدور قطعنامه در شورای امنیت و تصمیمات تحریم های فرامنطقه ای رویکرد جدی داشته است.



بروجردی همچنین به پرونده نصر الله تاجیک در کشور انگلیس اشاره کرد و گفت: این کشور آقای تاجیک را که از سفرای جمهوری اسلامی بوده به بهانه های واهی نگه داشته، هم اکنون هم در یک بحث فشار روانی سیاسی موضوع تحویل وی به آمریکا را مطرح کرده است.



وی ادامه داد: کارنامه انگلیس به قدری سیاه بود که نمایندگان ملت تصمیم گرفتند رابطه با این کشور در حد سفیر نباشد، با این وجود این گام پایانی نخواهد بود و اگر انگلیس بخواهد به این بازی ادامه دهد باید توجه داشته باشد ما همان مجلسی هستیم که در دوره هفتم دولت را ملزم کردیم که پروتکل الحاقی را متوقف کند.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سئوالی در خصوص ضررهای احتمالی ایران در صورت کاهش رابطه با انگلیس گفت: آنها هر کاری در عرصه اقتصادی توانسته اند انجام داده اند به گونه ای که تحریم ها علیه ملت ایران را از دهه اول انقلاب آغاز کردند اما توانستیم این تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.



بروجردی در پایان تاکید کرد : اگر انگلیس بخواهد فشارهای بیشتری بر ایران بیاورد آن را مدیریت و تبدیل به فرصت خواهیم کرد.