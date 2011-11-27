جاده اردبیل – سرچم؛ رویایی که محقق نمی شود/ برف و باران بهانه شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح در کنار دیگر پروژه های ملی بخش راه از جمله راه آهن میانه - اردبیل مهمترین طرح استان است که هر سال مسئولان اظهارات متفاوتی را برای بهره برداری از آن بازگو می کنند، اما مردم اردبیل همچنان در انتظار تحقق این وعده ها به سر می برند.

طرح راه اصلی اردبیل به سرچم میانه که به عنوان راه اصلی استان به مرکز کشور محسوب می شود از طریق فیروز آباد خلخال به بزرگراه تبریز، زنجان متصل می شود و مسافت زمینی اردبیل به تهران را به شش ساعت کاهش می دهد.

اظهارات شتابزده و سکوت / هیچکس از وعده عمل نشده خود عذرخواهی نکرد

جاده اصلی اردبیل - میانه که در حال حاضر به جاده سرچم معروف می باشد، از پروژه هایی است که بسیاری از مسئولان محلی و کشوری در مورد افتتاح آن زمانهای مختلفی را بیان کرده اند و بعد از گذشت دو سال از زمان اولین موعد افتتاح هنوز این پروژه به سرانجام نرسیده است.

آخرین اظهار نظر در این خصوص مربوط به اظهارات وزیر راه و مسکن بود که در سفر اخیر هیئت دولت به استان اردبیل طی شهریور ماه جاری بیان کرد.

علی نیکزاد زمان تکمیل و بهره برداری از این پروژه را یک ماه دیگر یعنی اوایل آبان ماه گذشته عنوان کرد که بعد از گذشت بیش از دو ماه از سفر دولت به اردبیل هنوز نه تنها محقق نشده بلکه تا پایان سال جاری وعده داده می شود.

البته پیش از وی چهار استاندار مختلف اردبیل طی سکانداری کشتی مدیریت این استان زمانهای بسیار متفاوتی را که هرگز عملی نشد و حتی یکی از استانداران سابق اردبیل که هم اکنون وزیر دولت است، افتتاح این پروژه را در سال 88 قول داده بود که از این تاریخ بیش از دو سال گذشته و باید توجه داشته بباشیم که هنوزم افتتاح نشده و ممکن است زمان دیگری برای افتتاح آن بیان شود.

20 روز کاری تا اتمام پروژه / اگر تنها دو روز هوا مساعد بود

مدیر کل راه و ترابری استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاخیر در افتتاح و بهره برداری از این پروژه ملی، دلیل عدم افتتاح راه اردبیل – سرچم را شروع زود هنگام فصل بارش عنوان کرد.

محمد کریم هدایتی با بیان اینکه تنها 20 روز کاری تا اتمام این پروژه باقی مانده بود، اظهار کرد: بارش برف و بروز کولاک در منطقه تمام معادلات را بر هم زد و اگر تنها چند روز بارش برف و باران دیر شروع می شد تردد در این مسیر میسر می شد.

به گفته وی هم اکنون 700 متر از جاده خاکی و نیاز به آسفالت دارد که اگر تنها دو روز هوا مساعد بود و شرایط آب و هوایی اجازه می داد این پروژه به اتمام می رسید.

هدایتی همچنین با بیان اینکه آغاز عملیات اصلی این طرح به سال 83 برمی گردد، افزود: در دهه 60 احداث حدود 60 کیلومتر از این مسیر از اردبیل تا "خلف لو" آغاز شده بود، در سال 78 قسمتی از پروژه توسط چند شرکت ادامه یافت تا اینکه در سال 83 عملیات آن به طور رسمی آغاز و تاکنون ادامه دارد.



به گفته وی در مردادماه سال جاری 70 درصد از راه اصلی اردبیل – سرچم آسفالت شده و تا حدودی آماده افتتاح بود.



این مسئول تامین اعتبارات لازم را طی سال جاری عامل اصلی تسریع در عملیات اجرایی این طرح برشمرد و یادآور شد: برای این طرح در طول پنج ماه گذشته به اندازه پنج سال کار شده و بدون شک اگر حمایتی صورت نمی گرفت شاید تا سه سال دیگر نیز این طرح به بهره برداری نمی رسید.



وی با اشاره به آغاز چهار بنده کردن این مسیر 187 کیلومتری عنوان کرد: هفت کیلومتر از چهار خطه کردن این راه مانده که امید است در سال آینده کار آن آغاز شود.



با وجود اینکه این طرح به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود اما هم اکنون شهروندان در بحث ایمنی این راه با تردیدهایی مواجه هستند که نیاز است این شبهه از سوی مسئولین برطرف شود.



این پروژه متشکل از پلها و تونلهای متعددی است که برای این پروژه اجرا شده اما با توجه به اخباری که در طی روند ساخت پروژه از جمله ریزش پل، رانش زمین و قطع جاده، فرو ریختن تونلها، ریزش کوه و... به گوش می رسید، شهروندان با این سئوال مواجه هستند که برای ایمن کردن این راه چه تمهیداتی اندیشیده شده و آیا این راه جایگزین مناسبی برای جاده پر پیچ و خم گردنه "حیران" به لحاظ امنیت خواهد بود؟.



راه اردبیل – سرچم مطابق با استانداردها است



مدیر کل راه و ترابری استان در این خصوص تنها به ساخت راهدارخانه در طول مسیر در نزدیکی روستای "کجه" اکتفا کرد و ابراز داشت: در سالهای گذشته نقاط ضروری این جاده مورد تعریض قرار گرفته و این مسیر از استاندارهای لازم برخوردار است.



وی تصریح کرد: به طوریکه در هفته گذشته به دلیل بسته بودن راه خلخال به گیلان بسیاری از خودروها با وجود عدم اجازه تردد به سلامتی از این راه عبود کردند.



اظهارات مسئول راه و ترابری استان مبنی بر تردد توام با سلامت و ایمن یکی دو روزه چندین خودرو از این مسیر در حالی بیان می شود که به گفته مدیران مرتبط استانی و کشوری این پروژه هم اکنون بالغ بر 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.



کمبود اعتبار دلیل اصلی تاخیر



استاندار اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، علت تاخیر احداث این راه را در کمبود اعتبار دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه فصل کاری در این استان به دلیل سردسیر بودن محدود است باید در شش ماهه اول سال اعتبار بیشتری به این نوع طرحها اختصاص یابد تا کارها سریع تر انجام شود.



سید حسین صابری عنوان کرد: برای حل مشکل عقب ماندن طرحهای عمرانی در اردبیل می توان عملیات سفت کاری را در فصل گرما انجام داد و مابقی کارها در زمستان زیر سقف اجرا شود.



وی متذکر شد: در مورد احداث این جاده نیز می شد کارها و فعالیتهای حمل شن و ماسه و سایر مقدمات را در فصل سرما به اتمام رساند و در شش ماهه اول امسال پروژه را تکمیل و افتتاح کرد.



ریزشهای مکرر کوه دلیل اصلی تاخیر



البته استاندار اردبیل پیش از این در مرداد ماه سال جاری در گفتگو با خبرنگاران استان علت طولانی شدن این طرح را ریزشهای مکرر کوه اعلام کرد بود.



به گفته وی تمام مسیر جاده اردبیل - سرچم از ماه ها قبل زیرسازی، آسفالت، خط کشی و گاردریل گذاری شده بود که به علت رانش مسیری به طول 400 متر از جاده، پیمانکار مجبور شد از مسیر امن دیگری کار را آغاز کند که این امر سبب شش ماه عقب افتادگی طرح شد.



اجرای باند دوم راه اردبیل - سرچم از سال آینده

صابری همچنین از آغاز احداث فاز دوم راه اردبیل – سرچم و چهار خطه کردن این راه در سال 91 خبر داد و افزود: در مجوز ماده 215 برنامه پنجم توسعه که هفته گذشته در معاونت راهبردی ریاست جمهوری به تصویب رسید، تکمیل این راه جز طرحهای ملی مطرح و اعتبار خوبی برای آن در نظر گرفته شد.



وی با بیان اینکه در این ماده سه طرح در بخش راهسازی تصویب شد، احداث باند دوم جاده مشگین شهر به اهر و اردبیل به قفقاز را از جمله این طرحها عنوان کرد.



وعده ها اینبار برای پروژه راه آهن اردبیل

استاندار اردبیل بیان داشت: باند دوم جاده نیر - سراب نیز به عنوان راه گریزی این مسیر ترانزیت و پر تردد از سال آینده مطالعات آن آغاز شده و احداث می شود.



باید اذعان داشت در حالی شماره معکوس برای بهره برداری از این طرح ملی از دو سال پیش که زمان افتتاح آن اعلام شده بود، آغاز شده که مردم اردبیل در آرزوی تحقق یکی از آرزوهای دیرینه در بخش عمرانی بویژه در بخش راه هستند.



اگرچه پروژه راه آهن اردبیل نیز که از جمله مهمترین خواسته های مردمی منطقه است، حرکت لاک پشتی دارد و برخلاف ادعاهای مطرح شده و مانورهای تبلیغات انتخاباتی و سیاسی تا پایان سال 91 به بهره برداری نخواهد رسید، اما شهروندان اردبیلی هنوز صبورند و دوست دارند حداقل با افتتاح این راه مدتی انتظار کشیدن را کنار بگذارند.

...............................



گزارش: خدیجه سلمانی

