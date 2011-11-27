دادگستری البرز از طریق پیامک مراجعان را از وضعیت پرونده خود آگاه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در دادگستری استان البرز در راستای وظیفه خطیر تکریم ارباب رجوع و ارایه خدمات مناسب جهت رفاه حال مراجعین گرامی به دادگستری کل استان البرز، دریافت آخرین وضعیت پرونده از طریق خدمات پیام کوتاه راه اندازی شد.

اصحاب پرونده در دادگستری کل استان البرز می توانند از طریق شماره 30009699 از آخرین وضعیت پرونده خود اطلاع یابند.

روش استفاده:

ابتدا عدد1 و سپس# شماره 16 رقمی پرونده # شماره فرعی پرونده # رمز شخص

مثال: 2030#2#9009982619700000 # 1

چنانچه رمز پرونده را ندارید متن ذیل را جهت دریافت رمز به شماره 30009699 پیامک نمایید.

ابتدا عدد2وسپس علامت# شماره 16 رقمی پرونده

مثال :9009982619700000 # 2

تذکر: شماره 16 رقمی و ردیف فرعی پرونده طی ارسال پیامک در مرحله اول به افرادی که شماره تلفن همراه آنان در سیستم مدیریت پرونده های قضایی ثبت شده باشد ارسال می شود.

مثال: 1/9009982619700000

کلیه خدمات فوق برای کسانی ارسال می شود که شماره همراه آنها در پرونده مربوطه ثبت شده باشد در صورت بروز هر گونه مشکل به شعبه مربوطه مراجعه نمایید و نسبت به ثبت شماره همراه خود اقدام نمایید.