زن خرم آبادی شهروند برگزیده لرستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در همایش شهروند برگزیده استان لرستان کبری حافظی به عنوان شهروند برگزیده لرستان انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.

این شهروند برگزیده لرستانی برای حضور در همایش سراسری شهروند برگزیده که در اسفند ماه سالجاری در تهران برگزار می شود اعزام خواهد شد.

بنابر این گزارش در این همایش همچنین از 10 شهروند برگزیده استان از جمله سید حسن زواره ای امام جمعه موقت شهرستان پلدختر، حاج حاتم رضایی از شهرستان کوهدشت، حاج یدالله دالوند از شهرستان زاغه، فرزانه تاج میری از شهرستان الیگودرز، کبری حافظی از شهرستان خرم آباد، رسول پاکدل از شهرستان خرم آباد، اکبر فرج الهی از شهرستان دلفان و علیرضا گودرزی از شهرستان بروجرد تجلیل به عمل آمد.