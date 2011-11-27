مردمی بودن شاخصه بارز بسیج است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام حسن فلاح پیش از ظهر یکشنبه در جمع بسیجیان بالا حیدرکلا بابل با اشاره به دفاع مظلومانه و جوانمردانه ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس، پیروزی غرورآفرین ملت ایران در دفاع مقدس را مرهون نقش بی بدیل بسیجیان دانست.

وی اظهار داشت: تاریخ جنگ تحمیلی به خوبی نشان دهنده آن است که اگر حضور بسیجیان نبود، هرگز این پیروزی غرور آفرین به ثمر نمی نشست.

رئیس شورای اسلامی شهربابل افزود: مردمی بودن و معنویت و جامعیت و عشق از شاخصه های اصلی بسیج بوده که بسیجیان را از دیگر نهادهای نظامی متمایز می کند.

فلاح، عشق متقابل بسیجیان و امام خمینی (ره) را قابل ستایش دانست و افزود: بسیج مایه فخر و مباهات جامعه است.