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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۶

سرپرست دانشگاه عنوان کرد:

شرط جذب هیئت علمی در شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

شرط جذب هیئت علمی در شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در بازدید از شعبه بین الملل این دانشگاه، تاکید کرد: با توجه به نوپا بودن مجموعه در جذب نیروی انسانی و هیئت علمی صرفاً بر اساس نیازهای واقعی مجموعه اقدام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی در ششصد و چهل و پنجمین جلسه هئیت رئیسه دانشگاه در شعبه بین الملل این دانشگاه در قشم افزود: رویکرد این مجموعه با توجه به پتانسیل هایی که داراست، مطلوب است.

وی تاکید کرد: با توجه به نوپا بودن مجموعه در جذب نیروی انسانی صرفاً بر اساس نیازهای واقعی مجموعه اقدام کنید و درخصوص جذب هیئت علمی برای شعبه بین الملل نیز این موضوع با هدایت و حمایت معاون آموزشی دانشگاه صورت گیرد.

سرپرست دانشگاه در سخنان خود به لزوم دعوت از پیشکسوتان برای آموزش اخلاق پزشکی در کنار دیگر تعلیمات تاکید کرد و استفاده از ظرفیتهای آزاد دانشگاه در امور فرهنگی برای ترویج اخلاقیات را از ضروریات دانست.

دکتر فرح بخش مشاور اجرایی شعبه بین الملل، ضمن ارایه گزارشی اجمالی از تاریخچه و وضعیت شعبه،‌ روند رو به رشد آن یادآور شد: ظرفیت پذیرش دانشجو باتوجه به پتانسیل های بالقوه شعبه بین‌الملل افزایش یابد.

کد مطلب 1470576

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