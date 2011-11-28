شرط جذب هیئت علمی در شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی در ششصد و چهل و پنجمین جلسه هئیت رئیسه دانشگاه در شعبه بین الملل این دانشگاه در قشم افزود: رویکرد این مجموعه با توجه به پتانسیل هایی که داراست، مطلوب است.

وی تاکید کرد: با توجه به نوپا بودن مجموعه در جذب نیروی انسانی صرفاً بر اساس نیازهای واقعی مجموعه اقدام کنید و درخصوص جذب هیئت علمی برای شعبه بین الملل نیز این موضوع با هدایت و حمایت معاون آموزشی دانشگاه صورت گیرد.

سرپرست دانشگاه در سخنان خود به لزوم دعوت از پیشکسوتان برای آموزش اخلاق پزشکی در کنار دیگر تعلیمات تاکید کرد و استفاده از ظرفیتهای آزاد دانشگاه در امور فرهنگی برای ترویج اخلاقیات را از ضروریات دانست.

دکتر فرح بخش مشاور اجرایی شعبه بین الملل، ضمن ارایه گزارشی اجمالی از تاریخچه و وضعیت شعبه،‌ روند رو به رشد آن یادآور شد: ظرفیت پذیرش دانشجو باتوجه به پتانسیل های بالقوه شعبه بین‌الملل افزایش یابد.