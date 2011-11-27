زنگ احیای امر به معروف و نهی از منکر در مدارس کهک نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر،رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه‌ کهک صبح یک شنبه در مراسمی که به صورت نمادین در مجتمع آموزشی امام حسن مجتبی (ع) روستای صرم برگزار شد، هدف از نواختن این زنگ را احیا فریضه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج سنت تذکر لسانی در مدارس این بخش عنوان کرد و افزود: در قرآن حدود ۳۰۰ آیه به امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده که نشان از اهمیت این فریضه دارد.



محمدرضا باقری زادگان با تاکید بر اینکه مهم‌ترین پیام عاشورا امر به معروف و نهی از منکر است افزود: سرآغاز حرکت انقلاب اسلامی، قیام امام حسین (ع) بود که بایستی تلاش کنیم جایگاه امر به معروف نهی از منکر در کشور بیش از گذشته ارتقا پیدا کند.



وی با بیان اینکه مهم‌ترین اصل در امر به معروف ونهی از منکر اصل تاثیر است اظهار داشت: نقش معلمان در گسترش امر به معروف و نهی از منکر حائز اهمیت است.



رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه‌ کهک افزود: دانش آموزان معلمان را به عنوان الگوی رفتاری خود می‌-دانند و معلمان می‌توانند آن‌ها را در جهت برقراری امر به معروف و نهی از منکر سوق دهند.



در پایان این مراسم زنگ امر به معروف و نهی از منکر توسط رئیس اداره آموزش و پرورش بخش کهک نواخته شد.