فرزاد یحیوی، تهیهکننده فیلم تلویزیونی "پایاننامه" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم از تولیدات مرکز آذربایجان شرقی است. پیش تولید این فیلم یک ماه طول کشیده و تصویربرداری آن طی 26 جلسه و در 18 لوکیشن در شهر تبریز و اطراف آن انجام شده است.
وی درخصوص داستان این فیلم گفت: احمد دانشجوی رشته تئاتر است. وی با مسائل معنوی دچار تضاد فکری شده است و از طرفی زندگی با برادر جانباز قطع نخاعی مشکلات فکری او را تشدید میکند. در این شرایط اتفاقاتی پیش میآید که در زندگی جوان دانشجو را متحول میکند.
عوامل تولید فیلم "پایاننامه" عبارتند از کارگردان: افشین علیزاده، مدیر تولید: آرش زینال خیری، صدابردار: قاسم اندرزگو، مدیر تصویربرداری: فرشید علیزاده، تدوین: بابک پاشازاده، آهنگساز: محمدرضا ملکی و غلامرضا میرزازاده.
در این فیلم بازیگرانی چون محمود کیواننژاد، هادی افتخارزاده، وحیدیه صحرانورد و بیتا آزادی نقش آفرینی کردهاند.
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