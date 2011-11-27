وفور سلاح در لرستان/ معضلی که موجب احساس ناامنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریعت نژاد صبح یکشنبه در همایش شهروند برگزیده استان لرستان با انتقاد از وفور سلاح در این استان اظهار داشت: متاسفانه در این زمینه مشکلات فراوانی وجود دارد که باید همه شهروندان استان به پیامدهای نامطلوب آن توجه ویژه ای داشته باشند.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری همه شهروندان استان در این زمینه عنوان کرد: متاسفانه به دلیل نگهداری سلاح توسط مردم استان و سهل انگاری های صورت گرفته در این زمینه مواردی از زخمی و کشته شدن افراد در استان داشته ایم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه لرستان یکی از امن ترین استانهای کشور در شاخص های مختلف محسوب می شود گفت: متاسفانه تنها مشکل موجود در این زمینه وجود احساس نا امنی در استان است که وفور و نگهداری سلاح توسط مردم مهم ترین دلیل در به وجود آمدن این احساس است.

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه وجود سلاح در دست مردم به صلاح استان نیست، بیان داشت: وجود سلاح در دست مردم به هیچ عنوان مطلوب نیست چرا که در حال حاضر هم در مرزها و هم در داخل کشور امنیت لازم وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه ضرورتی ندارد که سلاح در دست مردم استان باشد یادآور شد: مردم لرستان باید در این راستا تجدید نظر کنند و همکاری لازم را نیروی انتظامی و دستگاههای امنیتی داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر تغییر فرهنگ نگهداری سلاح توسط مردم در استان لرستان ادامه داد: متاسفانه این امر موجب شده که مردم استانهای دیگر نگاه مناسبی به لرستان نداشته باشند.

شریعت نژاد افزود: ادامه این روند به طور حتم به ضرر استان خواهد بود و به روند جذب سرمایه گذار در استان آسیب خواهد زد.