بنهای دهمین نمایشگاه کتاب فارس تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رضا نداف اظهار داشت: تا آخرین روز از نمایشگاه کتاب یک میلیون و 350نفر به دیدار یار مهربان آمدند تا آمار بازدید کنندگان در روز پایانی بیشتراز همیشه باشد.

وی در پایان با ابراز خرسندی از استقبال پرشور مردم بیان داشت: در دهمین نمایشگاه کتاب فارس مسئولان اداراه فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش کردند تا مخاطبان وناشران بهره برداری لازم را داشته باشند که امیدوارم با استفاده از نظرات آنها در سالهای آتی شاهد برگزارهرچه بهتر این نمایشگاه باشیم .

رضایی: سطح کیفی دهمین نمایشگاه کتاب مطلوب بود

مدیر روابط عمومی وامور بین الملل استانداری فارس سطح کیفی دهمین نمایشگاه کتاب را مناسب ارزیابی کرد وافزود: تقسیم بندی غرفه ها براساس نوع کتابهای عرضه شده باعث شده تا این نمایشگاه در جایگاه مطلوبی قرار گیرد

کامبیز رضایی اضافه کرد: ناشرانی که در نمایشگاه کتاب فارس شرکت می کنند در صورتیکه غرفه آرایی مناسب داشته باشند مخاطبان بیشتری را جذب می کنند.

وی با اشاره به اهمیت نقش مطبوعات در نمایشگاه بزرگ کتاب فارس اظهار داشت: امیدواریم غرفه های مطبوعات در سال آینده بصورت منسجم و کاملی در نمایشگاه وجود داشته باشد .

رضایی در بخش دیگری از سخنانش کتاب را زمینه ساز رهایی انسان از جهالت و روشن کننده آینده بشر دانست وگفت: اصحاب رسانه به ویژه صدا وسیما باید فرهنگ کتابخوانی را ترویج دهند تا مردم با کمک این یار مهربان به اهداف خود برسند.

وی بیان کرد: امیدوارم درآینده نزدیک علاوه برمکان فعلی شاهد برگزاری نمایشگاههای کتاب در سایر نقاط شیراز باشیم تا مردم به راحتی نیاز های خود رادر این زمینه برطرف کنند.

مدیر روابط عمومی وامور بین الملل استانداری به ایجاد مکان خبری برای خبرنگاران در استانداری اشاره کرد وبیان داشت: به منظور تعامل بیشتر با رسانه وایجاد فضای مناسب برای فعالیت خبری خبرنگاران این مکان ایجاد شده تا اصحاب رسانه برای پوشش اخبار استانداری دغدغه کمتری داشته باشند.