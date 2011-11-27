مأموریتم معرفی رئیس دانشگاه آزاد است/ نهایی شدن موضوع در یک ماه

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو صبح امروز در همایش بسیجیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ابهامات موجود در خصوص هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: برخی عزیزان در دانشگاه ها از سر دلسوزی مطالبی را عنوان کردند و برخی ها نیز با بی انصافی در رسانه ها با نیت تخریب این مسائل را عنوان کردند که باید بگویم هیچ نامه ای در کار نبوده که من آن را به رئیس جمهور ارسال کرده باشم و انصراف خود را داده باشم.

وی با بیان اینکه من اصلا اهل انصراف دادن نیستم و اهل تکلیف هستم، اضافه کرد: در این راستا سعی می کنم تکلیف خود را به درستی انجام دهم.

دانشجو با بیان اینکه 29 شهریور ماه نامه ای در این زمینه ابلاغ شد که 5 مهرماه امسال به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی این نامه را ابلاغ کردیم، در 20 مهر ماه نیز نامه ای دادیم که این موضوع را رفع ابهام نمی کند و از دبیرخانه خواستیم برای رفع ابهام در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع مطرح شود.

وزیر علوم اضافه کرد: هفته گذشته دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از ما پرسید که چه میزان زمان نیاز داریم و ما اعلام کردیم که یک ماه برای نهایی شدن این موضوع کافی است.

وی همچنین در جمع خبرنگاران افزود: این 2 ماه و نیم که سکوت کرده بودم به این دلیل بود که می خواستم آرامش برقرار شود تا نتیجه در شأن دانشگاه رقم بخورد. اعضای هیئت امنای دانشگاه نیز همکاریهای لازم را خواهند داشت و نتیجه این موضوع در صحن علنی ارائه می شود تا تصمیم نهایی را خود شورا اعلام کند.

دانشجو اظهار داشت: من فقط در زمینه برگزاری جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد و معرفی رئیس پیشنهادی دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی مأموریت دارم که در این زمینه نیز انصرافی نداده ام و تکلیف مدار حرکت می کنم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته بسیج و نقش آن در آگاهی ملت اظهار داشت: دشمن در مقابل ملت ایران عاجز است و آمادگی رویارویی با تمامی مشکلات را دارد.

وزیر علوم با بیان اینکه 9 دی نشات گرفته از فرهنگ عاشورایی است، ادامه داد: بسیج و بسیجی هویت خود را از عاشورا می گیرد.

وی با اشاره به شاخصه های ایجابی و سلبی در بسیجی خاطر نشان کرد: بسیجی اخلاق معنوی دارد و نگاهش به معنویات است و تشنه قدرت نیست.

وزیر علوم با اشاره به ولایتمداری و عشق اهل بیت که از دیگر شاخصه های بسیجی بودن است، تصریح کرد: تنها با ولایتمداری مفسده ستیزی، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی می توان به معنای واقعی کلمه بسیجی بود.

دانشجو پایه و اساس تفکر بسیجی را خداجویی تسلیم در مقابل خداست و گفت: پایه و اساس فرهنگ بسیجی از خود رها شدن است. باید به سمت یک دانشگاه تمام عیار ولایتمدار حرکت کنیم و در این دانشگاه ها سرباز امام زمان را تربیت کنیم.