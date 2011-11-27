تولید نهال استاندارد با دانش ایتالیایی برای نخستین بار در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان در نشست مشترک کمیته فنی مدیریت باغبانی استان که به منظور تولید نهال سالم و دارای استاندارد برگزار شده بود با بیان اینکه تولید نهال سالم و اصیل اولویت اول فعالیتهای باغبانی در آذربایجان شرقی است گفت: چنانچه بتوانیم از ارقام و گونه های مقاوم در باغات استفاده کنیم، شاهد تحول کمی و کیفی در زمینه تولید محصولات باغی در استان خواهیم بود.

وی با اشاره به تولید نهال به روش کشت بافت گفت: آذربایجان شرقی قطب باغبانی کشور بوده و دارای پتانسیل بالایی در زمینه تولید انواع محصولات باغی است و بنابر این می طلبد تا به موازات طرح هدفمندسازی یارانه ها، با سرمایه گذاری بیشتر در این حوزه، ضمن ارتقای سطح کیفی و افزایش تولید در واحد سطح، بازار هدف گسترده تری نیز برای محصولات تولیدی در نظر گرفت.

محمدیان همچنین به پدیده سرمازدگی درختان میوه و خشکسالی سالهای اخیر اشاره کرده و افزود: بر اساس آمار ارائه شده از سوی صندوق بیمه کشاورزی، در حال حاضر بالاترین رقم پرداخت خسارت مربوط به خسارتهای ناشی از سرمازدگی است که بنابر این تولید نهالهای مقاوم به خشکی، شوری آب و سرمازدگی می تواند در رفع این معضل موثر باشد.

رئیس جهادکشاورزی آذربایجان شرقی بر لزوم آموزش و تحقیقات گسترده تر در زمینه باغبانی تاکید کرد و ادامه داد: تحقیقات در این بخش نیازمند جهش جدی است تا از این طریق بتوان ارقامی جدید، سازگار و مقاوم با شرایط اقلیمی را تولید کرد.

وی تولید نهال سالم از طریق کشت بافت گیاهی، با کمک متخصصان ایتالیایی در آذربایجان شرقی را یکی از اهداف این نشست عنوان کرده و افزود: بخش عمده ای از محصولات باغی استان پس از برداشت، آسیب می بینند که لازم است امور پس از برداشت میوه ها و محصولات نیز مورد بازنگری جدی قرار گیرد.