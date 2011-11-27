مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: حافظ صالح اف نماینده دومای دولتی روسیه که ریاست گروه دوستی پارلمانی روسیه- ایران را نیز بر عهده دارد امشب وارد تهران میشود.
وی افزود: صالحاف در این سفر دو روزه با مقامات عالی رتبه سیاسی اقتصادی از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی و چند تن از وزیران دیدار و گفتگو خواهد داشت.
به گزارش مهر، ورود حافظ صالحاف به تهران و دیدار وی با مقامات عالی رتبه در حالی که او عضو حزب روسیه واحد است در شرایط فعلی حائز اهمیت است.
در برنامه سفر صالحاف دیدارهایی در حوزه اقتصاد و انرژی برای وی تنظیم شده است.
نظر شما