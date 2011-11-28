دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به زیباییهای طبیعت در فصل پائیز از لحاظ رنگ آمیزی و جاذبه‌های دینی تعدادی از مردم به علت اختلال رفتاری پائیزی قادر به احساس این زیبایی نبوده و از افسردگی در پاییز رنج می برند.

وی تاکید کرد: نشانه های اختلال رفتاری فصلی ویژه پائیز اضطراب، اختلال در تمرکز ، سردرد، از دست دادن انرژی، مشکلات خواب، افزایش اشتها، ازدیاد وزن، کج خلقی و بدرفتاری و تمایل شدید به مواد شیرین می باشد.

به گفته این آسیب شناس، تفاوت افسردگی فصلی و افسردگی در بین نشانه های آنهاست چرا که افسردگی در هر زمان بدون هیچگونه دلیل و زمینه قبلی بروز پیدا می کند اما افسردگی رفتاری فصلی در ماه پائیز و زمستان که روزها کوتاهتر بوده و اشخاص کمتر در معرض تابش نور خورشید قرار می گیرند رخ می دهد.

ابهری افزود: کارشناسان و متخصصان روانی و رفتاری، کاهش نور خورشید و تغییرات شیمایی بدن را از علتهای مهم اختلال عاطفی پائیز می دانند.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: با کاهش نور خورشید ساعت بیولوژیکی بدن که بر پایه آن رفتارها ، هورمونها و خواب تنظیم می شود، دچار تاخیر و تعلل می شود وبرای مقابله با این ناراحتی افراد هر روز وقتی را برای قدم زدن در زیر نور طبیعی باید اختصاص دهند.

به گفته وی، انجام ورزشهای سبک، شرکت در برنامه های گروهی مثل فعالیتهای اجتماعی در کاهش عوارض این بیماری بسیار موثر است. همچنین رژیم غذایی در این بیماری تاثیر بسیار زیادی دارد و خوردن سبزیجات تازه، استفاده از شکلاتهای کم شیرین نیز باعث کاهش احساس افسردگی فصلی می شود و همچنین تمرینات ورزشی نیز بهترین داروی افسردگی پائیزی است.

این متخصص علوم رفتاری افزود: اشخاصی که دچار این اختلال رفتاری می شوند بدون هیگونه نگرانی از ماندن در این حالت در وجود آنها با فعالیتهای بدنی باید با آن مقابله و از خوددرمانی به طور جدی پرهیز کنند.