کربلا صحنه پرشکوه جانبازی و شهادت طلبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله نورالله طبرسی و سید علی اکبر طاهایی آمده است: محرم، ماه ایثار و از جان گذشتگی است. ماه عشق و شور و فریاد است. ماه آمیختن با خون و آمیختن با عشق است. محرم ماه قیام و پیام است که دلهای شیدای نیکان و مشتاقان را به سوى مراد و محبوبشان معطوف می سازد.

این پیام می افزاید: ایام حماسه و عاطفه با فرارسیدن این ماه آغاز می‌ شود تا شیفتگان معرفت و عاشقان ایثار را با کاروان کربلا همراه و همنوا سازد، تا شور و شعور عاشورایى، دیگر بار احیا شود و ارادت علاقه‏مندان به سرور و سالار صاحب ‎دلان فزونی یابد و روح انسان‏ها از زندان نفس رهانیده شود.

در این پیام آمده است: عاشورا سالروز عروج خونین سبک بالان عاشقی است که با شهادت خویش حماسه جاودانه و با شکوهی در تاریخ آفریدند.

طبرسی و طاهایی در این پیام تصریح کردند: کربلا، صحنه نمایش رویارویی حق و باطل و حماسه پرشکوه جانبازی و شهادت طلبی است. کربلا نمایش رویارویی دو جبهه است، یکی در قامت استوار حسین بن علی (ع) به مثابه تمامیت دادگستری و حق خواهی و دیگری در وجود منهزم و فروریخته یزید به مثابه تمامیت بیداد و کفر. نبض زمین در کربلا می تپد و کل کاینات در کربلا خلاصه می شود. کربلا محراب عبادت دل باختگان است.

بر اساس این پیام افزوده شده است: فریاد سرخی که از خاک تفتیده کربلا برخاست، طنین بیدارباشی بود که تمامی اعصار و قرون را درنوردید و با رنج مظلومان تاریخ آمیخته شد و به ابدیت پیوند خورد. نه کربلا به یک سرزمین محدود می شود و نه عاشورا در غروب یک روز پایان می یابد.

در ادامه این پیام یادآور شده است: عاشورای حسینی همواره الهام بخش جنبش های آزادیخواهانه و مبدأ تحولی عظیم برای مبارزه و جهاد بود چنان که آثار آن را در تمام ابعاد تاریخ شیعه و زندگی آزادگان جهان از انقلاب اسلامی ایران تا بیداری اسلامی منطقه و حتی تا آن سوی جهان در قالب قیام ها و جنبش های حق خواهانه می توان ملاحظه کرد.

این پیام می آورد: انتظار می رود خطبا، وعاظ و نوحه گران حماسه آقا ابا عبدالله الحسین ( ع) به فلسفه و حکمت قیام عاشورا و ایثار و شهادت با بینشی عمیق و متفکرانه بنگرند و ابعاد برجسته و متدبرانه این قیام درس آموز را برای عزاداران حسینی تبیین کنند و در مساجد، تکایا و هیئت های عزادارای، چونان سالهای گذشته، جوانان نقشی ویژه را در برپایی خیمه های عزاداری ایفا کنند و دسته های سوگواری، تعزیت توام با تامل و تفکر در عظمت این واقعه تاریخ ساز را در سرلوحه کار خویش قرار دهند چراکه عاشورا برای ما تنها یک حادثه نیست؛ بلکه فرهنگ عمیق و غنی و تاریخ آغازی دیگر است.

بر اساس این پیام تصریح شده است: پس در این مقطع تاریخی که فرهنگ عاشورایی الگوی تامه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، باید با پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری، از این فرصت برای ارتقای فضایل معنوی و کسب انفاس روحانی بهره مطلوب برده و با آرمان های آقا و مولایمان، حضرت امام حسین (ع) دوباره تجدید میثاق کنیم و بیش از پیش این نهضت سرخ را سرمشق والگوی خود تا ظهور حکومت جهانی مظهر عدل و قسط ، قائم آل محمد(ص) قرار دهیم.

اینجانبان فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و اهل بیت معصوم و مطهر و یاران با وفایش را به حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری، شیعیان آن حضرت در ایران و جهان به ویژه مردم علوی و عاشورایی مازندران تسلیت می گوییم.