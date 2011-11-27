گاز مایع در بین خانوارهای عشایر استان کرمانشاه توزیع شد

مرتضی قاسمی با اشاره به نقش کلیدی عشایر در اقتصاد کشور، در گفتگو با خبرنگار گفت: عشایر استان، سالانه 16 هزار و 750 تن گوشت قرمز تولید می کنند که از این حیث کمک فراوانی به اقتصاد استان دارند.

وی تصریح کرد: عشایر استان در تولید شیر نیز رتبه خوبی دارند و سالانه21 هزار تن شیر تولید می کنند.

قاسمی با اشاره به اینکه عشایر سالانه 600 تن روغن حیوانی را به بازار مصرف کرمانشاه عرضه می کنند، افزود: عشایر استان با داشتن بیشترین دام، سهم مهمی در تولید پشم و الیاف دارند و سالانه می توانند1630 تن الیاف دامی تولید کنند.

مدیرکل امور عشایر استان با اشاره به خشکسالی های اخیر و تاثیر منفی این عامل بر زندگی عشایر کوچرو استان، گفت: این اداره موفق شده است که روزانه 30 تانکر معادل 2 هزار متر مکعب آب سالم برای مصرف شرب خانوار به عشایر استان کرمانشاه، آبرسانی کند.

قاسمی با تاکید بر اینکه عشایر در زمان تردد نیاز مبرم به مسیرهای هموار و امن دارند، افزود: در 6 ماهه ابتدای سال جاری 320 کیلومتر راه و گذرگاه عشایر مرمت و تعمیر شده است.

وی در پایان گفت: برای حفاظت از منابع طبیعی و عرصه های جنگلی، این اداره با استفاده از 5 خودرو گازرسان، گاز مایع در بین همه خانوارهای عشایر استان توزیع کرده است.