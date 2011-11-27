علی آبادکتول در مسابقات سراسری روبوکاپ شیراز دوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان عضو انجمن علمی روباتیک آموزشکده فنی و حرفه ای سما علی آبادکتول در سومین دوره مسابقات سراسری روبوکاپ شیراز توانستند در لیگ روبات های مین یاب خودکار، مقام دوم مسابقات را به خود اختصاص دهند.

این سری از مسابقات که به میزبانی آموزشکده فنی و حرفه ای سما شیراز و در اردوگاه شهید ربانی برگزار شد.

بیش از هزار و 100 دانش آموز و دانشجو از مدارس مختلف کشور، دانشگاههای آزاد و دولتی و همچنین آموزشکده های سما در قالب 270 تیم در شش لیگ جنگجوی دانش آموزی، تعقیب خط پیشرفته دانشجویی، حس ماز دانش آموزی، مین یاب اتوماتیک و امدادگر واقعی دانشجویی به رقابت پرداختند.

گفتنی است تیم رباتیک سما علی آبادکتول شامل علیرضا رئیسی پارسایی، مهران درزی مهتر کلاله، عقیل نورالهی، زرین ابراهیمی کتولی، رضا حسینی، سید امین کلبادی، رضا پایاب، احسان ایزد، احمد صفایی و رضا حسینی، دو مقام نائب قهرمانی اولین و دومین دوره مسابقات روباتیک شیراز در سالهای 86 و 88 را در کارنامه خود ثبت کرده است.