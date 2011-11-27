اکرم عظیمی سرپرست مدرسه علمیه خواهران همدان شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه موقت همدان پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر مدرسه علمیه الزهرا(س) همدان گفت: استفاده از نیروهای جدید در مدیریت یک مجموعه، سبب شکوفایی بیشتر و بهتر آن اداره می‌شود.

حجت‌الاسلام محمد جوادی با اشاره به آیه‌ای از سوره احزاب به بیان اهمیت امر تبلیغ در جامعه پرداخت و گفت: مبلغان باید برای قرآن و استحکام جایگاه اسلام و تمام مقدسات تلاش کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید در امر تبلیغ از آیات قرآن بهره گرفت، گفت: امر تبلیغ همواره با مشکلاتی همراه است اما در این عرصه به دلیل گام برداشتن در راه خدا، انسان به هدف متعالی می‌ رسد.

حجت‌الاسلام جوادی با تاکید بر اینکه تبلیغ زمانی مؤثر است که مبلغان به وظایف خود آشنا باشند، گفت: مبلغان نباید از گفتن حقیقت ترس داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از ناهنجاری‌های جامعه نتیجه ورود مبلغان بدون علم به عرصه تبلیغ و بهره مند نبودن آنها از علم و دانش است، گفت: نباید در امر تبلیغ از گفتن حقایق واهمه داشت.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان همدان نیز گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های مرکز، حوزه‌ها باید با بهره گیری از نیروهای جدید، فعالیت‌های جدید و مؤثری را انجام دهند.

حجت الاسلام حسن فاضلیان عنوان کرد: مدیر سابق این مدرسه به عنوان مشاور حوزه علمیه استان همدان فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

در پایان این مراسم از ماهرخ صادقیان مدیر سابق حوزه علمیه الزهرا(س) خواهران همدان قدردانی و اکرم عظیمی دوستی به مدت یک سال به عنوان سرپرست این مدرسه منصوب شد.