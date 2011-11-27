صادرات غیرنفتی آذربایجان شرقی به مرز 2.6 میلیارد دلار می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق نجفی در همایش توسعه صادرات غیرنفتی شهرستان بناب و آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استانی و فعالان اقتصادی این شهرستان با بیان اینکه ارزش صادرات غیرنفتی آذربایجان شرقی درسال گذشته دو میلیارد دلار بود، گفت: پیش بینی می شود تا پایان امسال این رقم به 2.6 میلیارد دلار خواهد رسید.

وی افزود: هم اکنون 10 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور از آذربایجان شرقی انجام می شود و این استان تنها استان در کشور است که 100 درصد صادرات آن غیرنفتی است.

به گفته نجفی، پنج درصد صادرات غیرنفتی استان توسط بخش خصوصی انجام می شود و بخش دولتی نقش کمتری در این زمینه دارد.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی درادامه با تأکید بر لزوم فراهم کردن بسترها و زیرساخت های لازم برای رونق تولید و صادرات در شهرستان بناب گفت: آنچه در توسعه پایدار از تأثیر و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است همت و خواست خود مردم است.

نجفی با بیان اینکه زیرساختهای صادرات در بناب به حدکافی آماده شده است، اظهار داشت: دولت آماده است تولیدات ارزشمند صنعتگران و فعالان بخش تولید بناب را کاملاً صادراتی کند.

دبیر کمیته صادرات غیرنفتی آذربایجان شرقی اظهار داشت: خوشبختانه شهرستان بناب در زمینه تولید و صادرات محصولات لبنی، خانگی و خشکبار جایگاه ویژه ای در استان داشته و پس از تبریز و جلفا مقام برتر صادرات را به خود اختصاص داده است.

نجفی افزود: با وجود تحریم های اقتصادی بیگانگان و موانع موجود بانکی در داخل کشور، محصولات بناب جای پای خوبی در بازارهای منطقه خصوصاً عراق برای خود بازکرده است و میزان رشد تولیدات و صادرات این شهرستان در سال 90 چشمگیر است.

وی اهداف برگزاری چنین همایشهایی را فرهنگ سازی برای تولید و صادرات بهتر و بیشتر و همچنین معرفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان نمونه اعلام کرد و گفت: اگر صادرکنندگان و فعالان بخش تولید را بعنوان نمونه تشویق نکرده و مردم را با آنها همراه نکنیم،آنوقت بخش بزرگی از سیاستهای اقتصادی کشور تحقق نمی یابد.

نجفی با اشاره به لزوم تحقق بخشیدن به شعار سال«جهاد اقتصادی» تأکید کرد: معنای این شعار این است که با فعالیت اقتصادی جهادگونه، تا پای ایثار جان پیش برویم، اما متأسفانه تاکنون این فرهنگ و روحیه در کشورمان نهادینه نشده است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی همچنین با اعلام این مطلب که صادرات خشکبار شهرستان بناب با کلانشهری مثل تبریز مقایسه می شود، یاد آور شد: باید از ظرفیت های بالای این شهرستان استفاده شده و در بازارهای رقابت، فعالتر از همیشه ظاهر شویم.