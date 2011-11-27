58 نوزاد در فارس از عقب ماندگی ذهنی نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، با گرفتن چند قطره خون از پاشنه پای نوزادان در فاصله سه تا پنج روز پس از تولد در مراکز غربالگری نوزادان استان فارس می توان چهار بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید، فنیل کتونوری، فاویسمو گالاکتوزومی را تشخیص داد و با این اقدام از داشتن یک کودک عقب مانده ذهنی جلوگیری کرد.

مدیرگروه مراقبت و پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب گفت: در سه ماهه اول سال جاری تعداد 37 هزار و 600 نوزاد به مراکز غربالگری نوزادان در سراسر استان مراجعه کردهاند و تعداد 45 بیمار مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید و تعداد 9 نفر بیمار قطعی و مشکوک به فنیل کتونوری و تعداد چهار نفر مبتلا به گالاکتوزومی شناسایی شدهاند.

دکتر حسین فرامرزی افزود: این بیماران توسط واحد مراقبت و پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشتی تحت مراقبت قرار گرفته اند و درمان برای بیماران مبتلا به کمکاری تیروئید شروع شده است.

وی بیان داشت: بیماران مبتلا به فنیل کتونوری نیز پس از انجام آزمایشات تشخیص قطعی، تحت مراقبت درمانی و معاینه توسط پزشک متخصص قرار می گیرند و رژیم غذایی فاقد فنیل آلانین، شیر و غذای مخصوص را دریافت می کنند.

مدیرگروه مراقبت و پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید یک بیماری ارثی و مادرزادی و از مهمترین علل عقب ماندگی ذهنی در نوزادان است و هرگونه تاخیر در درمان آن از ضریب هوشی نوزاد خواهد کاست.

دکتر فرامرزی گفت: بیماری فنیل کتونوری نیز یک بیماری ارثی است که از والدین به فرزند منتقل می شود در صورت تشخیص به موقع و اقدامات درمانی، کودک می تواند از زندگی سالم بهره مند شود.