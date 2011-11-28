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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۲

گروه بسیج جامعه پزشکی به روستاهای محروم شهرستان بهار اعزام شد

گروه بسیج جامعه پزشکی به روستاهای محروم شهرستان بهار اعزام شد

همدان - خبرگزاری مهر: یک گروه بسیج از جامعه پزشکی استان همدان به مناسبت هفته بسیج به روستاهای محروم شهرستان بهار اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه 25 نفر از روستاییان ساکن در "نورآباد" شهرستان بهار که نیاز به درمان داشتند به صورت رایگان ویزیت و تحت معاینه قرار گرفتند.

در این اقدام خیر خواهانه دارو به صورت رایگان در بین بیماران توزیع شد و بیمارانی که نیازمند مداوای بیشتر بودند برای درمان به مراکز درمانی فرستاده شدند.

همچنین برنامه‌های آموزشی مشاوره دهان و ‌دندان، آموزش تغذیه کمکی در کودکان، مشاوره روش‌های مدرن تنظیم خانواده و علائم خطر در دوران بارداری و لزوم رعایت بهداشت فردی نیز به مراجعه‌کنندگان ارائه شد.

کد مطلب 1470633

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