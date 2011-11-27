به گزارش خبرنگار مهر، مجید هدایت امروز در مراسم رونمایی از نخستین واحد نیمه صنعتی GTLدر ایران با بیان اینکه در حال حاضر تعداد محدودی از کشورهای جهان از تکنولوژی صنعت GTLبرخوردار هستند، گفت: با استفاده از ظرفیت سازندگان و صنعتگران داخلی در شرایط فعلی نخستین واحد نیمه صنعتی صنعت GTLایران با فناوری بومی رونمایی شده است.

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اعلام اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید گاز ایران حدود 600 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان برنامه پنجم ظرفیت تولید گاز ایران به 900 میلیون متر مکعب در روز و تا افق چشم انداز به 1.2 میلیارد متر مکعب در روز افزایش یابد.

این مقام مسئول با اشاره به وجود بیش از 30 هزار میلیارد مترمکعب ذخایر گاز طبعی در ایران تصریح کرد: به منظور استفاده از این ذخایر گازی و ایجاد ارزش افزوده در صنعت گاز راه اندازی واحدهای GTLضروری به نظر می‌رسد.

وی با تاکید بر اینکه ایران پس از 15 سال مطالعه به فناوری بومی صنعت GTLدست پیدا کرده است، اظهار داشت: تولید GTLدر مقایسه با تولید LNGکه باید در دمای منفی 190 درجه سانتیگراد و با فشار بالا گاز مایع شود ویژگی‌های منحصر به فردی دارد.

هدایت با یادآوری اینکه تولید GTLبر خلاف LNGنیازی به ترمینال بارگیری کشتی‌های حمل و قراردادهای بلند مدت صادرات LNGنیاز ندارد، تاکید کرد: ‌این در حالی است که هنوز با وجود تلاش‌های انجام شده تکنوولژی صنعت LNGدر داخل کشور بومی سازی نشده است.

مدیرعامل سازمان ایدرو از برنامه ریزی برای ایجاد یک میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید GTLدر کشور خبر داد و یادآور شد: با ایجاد این میزان ظرفیت تولید GTLعلاوه بر اشتغال سالانه 300 هزار نفری بیش از 24 میلیارد دلار از محل ایجاد ارزش افزوده درآمد نصیب کشور می‌شود.

وی هزینه سرمایه گذاری برای ساخت یک پالایشگاه 10 هزار بشکه‌ای GTLدر ایران را 550 تا 600 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: برای دستیابی به ظرفیت تولید روزانه یک میلیون تن GTLباید 100 پالایشگاه در داخل کشور ساخته شود.

این مقام مسئول ارزش تولید هر بشکه محصولات پالایشگاه‌های GTLرا بیش ا ز150 دلار در هر بشکه عنوان کرد و افزود: بنزین تولیدی در پالایشگاه‌های GTLدارای استاندارد یورو 5 اتحادیه اروپا و با میزان گوگرد 10 پی.پی.ام است.