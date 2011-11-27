فشار بر محور ایران، سوریه و عراق/ بغداد در کنار دمشق می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، "فتاح الشیخ" در گفتگو با روزنامه الوطن سوریه اظهار داشت: هدف اساسی پشت پرده فشارها علیه سوریه از بین بردن الگو و روش رهبران عربی است که همواره مواضعی ملی، وحدت طلبانه و آزادی خواهانه به ویژه علیه اسرائیل اتخاذ کرده اند.

وی تاکید کرد: عراق روابط استراتژیک خود با سوریه را قطع نمی کند. ما کشورهای همسایه هستیم و من مطمئن هستم پس از رسیدن سوریه به مرحله پیشرفت سیاسی اقتصادی، دشمنان در جهت فشار بر محور سوریه، عراق و ایران تلاش می کنند.

وی تاکید کرد: مردم سوریه باید در قبال توطئه های این چنینی هوشیار بوده و بدانند که هم اکنون هدف اساسی ملت و پیشرفت سوریه است.

این نماینده عراقی تظاهرات مردم سوریه را حق آنان دانست، اما تاکید کرد که آنان باید همواره وحدت کشورشان را حفظ کنند.

خاطرنشان می شود سوریه از 15 مارس گذشته (اوایل فروردین ماه) شاهد تظاهرات و ناآرامی است که به گفته سازمان ملل تاکنون بیش از 3500 نفر قربانی گرفته است، این در حالی است که این آمار از سوی دمشق 1500 کشته از غیر نظامیان و 800 کشته از نظامیان ارتش سوریه اعلام می شود. مقامات دمشق همچنین گروهکهای مسلح وابسته به خارج را متهم به تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی و مردم معترض می کنند.