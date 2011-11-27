مازندران فقیرترین استان کشور در دو و میدانی است

محمد خاوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرورش قهرمان در رشته های ورزشی مستلزم انجام تمرینات مستمر در مکانهای مناسب بوده اما در مازندران یک پیست برای انجام تمرینات دوومیدانی وجود ندارد و در این شرایط نمی توان در انتظار ظهور قهرمانان در 26 ماده این رشته پایه و مدال آور بود.

وی بیان داشت: در دوی سرعت و پرش ارتفاع استعدادهای آینده داری داریم که در صورت توجه بیشتر همانند کیوان قنبرزاده، که در آسیا صاحب عنوان بوده، می توانند ایران را در میادین معتبر جهانی و آسیایی صاحب عناوین ارزشمند کنند.

رئیس هیئت دوومیدانی مازندران افزود: در مدت شش سال اخیر نتوانستیم مسابقات قهرمانی مازندران را برگزار کنیم و ادامه این روند، دوومیدانی مازندران را به فراموشی خواهد کشاند.

خاوری ادامه داد: در سالهای اخیر سالن های ورزشی متعددی در شهرهای مختلف مازندران احداث شده اما تاکنون توجهی به دوومیدانی در میان این ساخت و سازها نشده است.

رئیس هیئت دومیدانی مازندران، حضور تک ستاره های دوومیدانی در مازندران را نتیجه علاقمندی فراوان مربیان استان دانست و گفت: مربیان انگشت شماری که در این شرایط سخت دوومیدانی را رها نکرده، توانسته اند با تلاش فراوان، نخبگان و افراد مستعد دوو میدانی را در مازندران شناسایی کنند.

خاوری با اشاره به اینکه در حال حاضر شهرهای ساری، بابل، بهشهر، آمل و رامسر نسبت به دیگر شهرهای استان پیشگام تر هستند تاکید کرد: بدون داشتن امکانات و زیرساختها نباید انتظار معجزه از این هیئت و ورزشکاران آن داشت.