به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله اکرمی ظهر یکشنبه در نخستین همایش ملی معاونان هزینه سراسر کشور در خراسان شمالی، با بیان اینکه جذب منابع درآمدی دولت در هشت ماه گذشته هنوز تا 100 درصد محقق نشده است و باید به گونه عمل کرد که این پیش بینی درآمد محقق شود، اظهار داشت: سرمایه گذاری و اجرای برنامه های توسعه ای در کشور مستلزم تجهیز منابع است.

وی تصریح کرد: پیش بینی منابع درآمدهای دولت باید دقیق تر و واقعی تر تدوین شود.

وی بر تشکیل ستاد بودجه و تجهیز منابع درآمدی دولت در استانها تاکید کرد.

وی همچنین در ادامه به آغاز تدوین بودجه سال 91 کشور اشاره داشت و گفت: منابع و مصارف در بودجه ها باید واقعی تنظیم شود.

اکرمی همچنین تاکید کرد: مدیران اجرایی در برنامه ریزیهای مالی، تنها بر منابع بودجه عمومی اکتفا نکنند.

به گفته وی، این منابع به تنهایی پاسخگوی اجرای برنامه های توسعه ای در کشور نیست و در همین راستا ایجاد منابع جدید در بودجه سال 90 در دستور کار قرار گرفته شد که در بودجه سالهای آینده نیز دنبال می شود.

وی همچنین به تحریمهای اخیر اقتصادی ایران اشاره کرد و اذعان داشت: امور اقتصادی کشور باید با دقت بیشتر دنبال شود و در همین راستا باید برای تحقق اهداف جهاد اقتصادی همگام شویم.

علاوه بر این، معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور بر نظارت مالی ویژه بر فعالیتهای اقتصادی در کشور از طریق بانک اطلاعاتی تاکید کرد و گفت: انجام امور اقتصادی کشور از طریق پایگاه اطلاعاتی رصد می شود.

وی همچنین یادآور شد: برگزاری همایشهایی این چنین بسیارسخت است که در همین راستا باید یک دبیر خانه دائمی با هماهنگی اداره کل خزانه تشکیل شود تا فعالیت معاونان هزینه ای کشور به صورت دائمی رصد شود.