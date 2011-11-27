نتایج چهار وزن نخست مسابقات بین المللی جام سرداران در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست مسابقات بین المللی جودو جام سرداران آذربایجان غربی در وزنهای منهای 55، منهای 60، منهای 66 و منهای 73 برگزار و جودوکاران گرجستان، ارومیه و جمهوری آذربایجان مدالهای طلا را از آن خود کردند.

در وزن منهای 55 کیلوگرم رامین علی اکبراف از جمهوری آذربایجان و اودال اودالیان از ارمنستان عنوانهای اول و دوم و آلکین نوروز زاده از جمهوری آذربایجان و مجتبی عباسیان از آذربایجان شرقی به طور مشترک عنوان سوم این وزن را کسب کردند.

محمد جوانی از ارومیه و مسعود خان احمدلو از زنجان عنوانهای اول و دوم و مراد آقا بالازاده از آذربایجان غربی و نیکولوز کلرنیزه از گرجستان در وزن منهای 60 کیلوگرم صاحب مقام سوم شدند.

در وزن منهای 66 کیلوگرم تورنیک تاتراشویلی از گرجستان، ایرج آقایی از ارومیه حائز مقامهای اول و دوم و تگران اوهانیان از ارمنستان و مهدی خان احمدلو از زنجان بصورت مشترک سوم شدند.

الیاس علی اکبری از ارومیه و فواد حبیب زاده از جمهوری آذربایجان عناوین اول و دوم و الوین احمدولی از جمهوری آذربایجان و نیکولا گوگیناشویلی از گرجستان عنوان سوم وزن منهای 73 کیلوگرم این دور از رقابتها را کسب کردند.

مسابقات بین المللی جودو جام سرداران آذربایجان غربی عصر امروز در اوزان منهای 81، منهای 90، منهای 100 و به اضافه 100 کیلو گرم در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه ادامه می یابد.

در بخش بانوان نیز 45 جودوکار در قالب چهار تیم خارجی از ترکیه، گرجستان، عراق و چهار تیم داخلی از ارومیه و زنجان از صبح امروز در سالن پیام مخابرات ارومیه در هفت وزن منهای 48، 52، 57، 63، 70، 78 و به اضافه 78 برگزار می شود.

هفتمین دوره مسابقات جام بین المللی جودو جام سرداران آذربایجان غربی از صبح شنبه پنجم آذرماه در دو بخش زنان و مردان با حضور 165 جودوکار در قالب 16 تیم خارجی از کشورهای گرجستان، ارمنستان، عراق، جمهوری آذربایجان و ترکیه و 16 تیم داخلی از استانهای آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل، آذربایجان غربی و ارومیه آغاز و به مدت دو روز برگزار می شود.