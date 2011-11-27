به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور صبح امروز یکشنبه در مراسم همایش بزرگ کارکنان بسیجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: ما در سازمان پدافند غیر عامل موضوع دفاع و کاهش آسیب پذیری را در 3 سطح استراتژیک، نظامات مهندسی و مدیریت بحران پیگیری می کنیم.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس، گفت: متأسفانه نمایندگان مجلس مفاهیم استراتژیک برای کاهش آسیب پذیری را در برنامه های خود لحاظ نمی کنند.

جلالی با بیان اینکه مدل دفاع هر کشور یک مدل بومی است، گفت: با توجه به اینکه انواع تهدیدات علیه کشور ما صورت می گیرد بنابراین باید مدل دفاع در کشورمان بومی باشد چون مدل دفاع در کشورهای دیگر برای ما کارایی ندارد.

وی تصریح کرد: باید برنامه های توسعه و پیشرفته کشور، امنیت افزار باشد نه آسیب افزا.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت و وزرا که در برنامه‌ریزی‌های استراتژیک نقش دارند باید این نوع روش را بلد باشند تا آسیب پذیری ها را کاهش دهند و ما باید در این رابطه تولید علم کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی برنامه ای در سطح عالی تعریف می شود به نظامات مهندسی نیاز داریم که همه اینها هم به مشاوران خارجی وابسته هستند در حالیکه الگوهای خارجی برای ما الگوهای ناکارآمدی هستند و استانداردهایشان برای ما پاسخگو نیست، بنابراین ما امروز به یک الگوی دفاعی بومی متناسب با تهدیدات نیازمندیم، چرا که این استانداردها را کسانی تعریف کرده اند که امروز خودشان مهاجم هستند.

جلالی با تأکید بر لزوم تولید استانداردهای بومی گفت: باید ملاحظات پدافند غیرعامل را در همه برنامه ریزی های خود لحاظ کنیم تا آسیب پذیری کاهش یابد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه موضوع مدیریت بحران نیز از جمله برنامه های ما در سازمان پدافند غیرعامل است، گفت: باید دید در شرایط بحران همه سازمان ها و نهادها روش های کاهش آسیب پذیری را بلد باشند و آن را به کار گیرند.

وی افزود: رسالت وزارت علوم و نقش دفاعی این وزارتخانه تولید و توسعه علم و دانش در حوزه های استراتژیک، نظام مهندسی و مدیریت بحران است که باید متناسب با شرایط و تهدیدات کشور ما برنامه ریزی شوند و اگر همه این موارد را کنار هم بگذارید مدل دفاعی ما بومی خواهد شد.

جلالی سه لایه دفاعی را برای کشور متصور شد و گفت : مرکزیت لایه دفاعی جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری است و وزارتخانه های علوم، ارتباطات، دفاع، صدا و سیما و سایر دستگاه ها لایه میانی کشور را تشکیل می دهند و لایه سوم نیز بخش دفاعی و نظامی کشوراست و باید همه این لایه ها از کشور پشتیبانی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته بسیج و با بیان اینکه امروز کشور و انقلاب با تهدیدات مختلفی روبرو است، گفت: زمانیکه بسیجیان در 9 دی فراخوان شدند این حضور میلیونی توطئه دشمنان را از نطفه خفه کرد و پاسخ هجمه های جهانیان را داد به طوریکه چگونگی کنترل مسائل امنیتی را به رخ دنیا کشید.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بر خلاف کشورهای دیگر وقتی با مشکل امنیتی روبرو می شوند به سلاح متوسل می شوند، با سعه صدر و آستانه تحمل بالا فتنه را در سال 88 کنترل کرد.

وی افزود: اگر مدل برخورد کشورهای دیگر با فتنه های داخلیشان را با کشور خود مقایسه کنیم، آن وقت می بینیم که نظام اسلامی و مقام معظم رهبری چگونه با سعه صدر این فتنه را مدیریت کردند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه امروز تفکر بسیجی قدرت نرم در داخل کشور است و توسعه آن را در سایر کشورها تحت عنوان بیداری اسلامی می بینیم، گفت: این قیام ها در کشورهای مختلف دارای 4 ویژگی برجسته مردمی بودن، اسلامی بودن، مخالف منافع آمریکا بودن و نشأت گرفتن از آرمان های امام و انقلاب اسلامی ایران است و این نشان دهنده عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در دنیا است.

وی با بیان اینکه امروز بسیج در معرض تهدیدات قرار دارد، گفت: آمریکایی ها با بهانه ها واهی از جمله ساختن داستان ترور سفیر عربستان، اتهام نظامی بودن فعالیت هسته ای ایران و یا حقوق بشر تلاش دارند از مشکلات داخلی خود که همان فروپاشی نظام لیبرال دموکراسی است، فرار کنند در حالیکه امروز شاهدیم نظام لیبرال دموکراسی غرب در حال فروپاشی است.

جلالی با تأکید بر اینکه همه موارد نشان دهنده آن است که تهدیدات غرب علیه کشورمان بسیار جدی است، گفت: می توان این تهدیدات را در 3 سطح تقسیم بندی کرد: در سطح اول اینکه برخورد در حوزه دیپلماسی با دشمنان است، یعنی دیپلمات های ما باید با داشتن شجاعت و بن بست شکنی کار خود را دنبال کنند.

وی با بیان اینکه سطح دوم سناریوی تهدید اقتصادی است، گفت: امروز ما با مفهوم جدید تهدید اقتصادی روبرو هستیم، یعنی حمله دشمن با روش های اقتصادی مانند تحریم به مولفه های اقتصادی کشور است.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل افزود: البته شاید آمریکایی ها در وهله اول تصور می کردند که با تحریم های خود ما را در حوزه علمی و فناوری زمین بزنند اما در عمل دیدیم که نگاه دولت مردان ما یک نگاه بسیجی بود به طوریکه توانستیم آنها را از پیروزی در این حوزه محروم کنیم.

وی با تأکید بر لزوم شناخت تهدید اقتصادی دشمن در مراکز علمی گفت: مسئولان ما باید از خوش باوری نسبت به اقدامات دشمن پرهیز کنند و با یک نگاه سیستمی این تهدیدات را دنبال کنند چون در حال حاضر تهدیدات از حوزه های نظامی به حوزه های دیگری مانند حوزه های اقتصادی تسری پیدا کرده است.

جلالی با بیان اینکه وقوع هر جنگی در هر مقطعی دارای ویژگی های خاص خود است، گفت: بنابراین جنگ گذشته در آینده تکرار نمی شود و ما باید از روحیه استقامتی که در دوران دفاع مقدس داشتیم استفاده کنیم و مدل جدید جنگ را که استفاده از فناوری های نوین است دنبال کنیم، زیرا هم اکنون جنگ ابعاد گسترده ای پیدا کرده و علاوه بر عرصه اقتصادی در عرصه سایبری، بیولوژیکی و مردم محوری تعریف می شود و بسیار با مفاهیم قبلی متفاوت است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل افزود: در مفاهیم قبلی جنگ هدف دشمن گرفتن یک جغرافیا بود، اما هدف دشمن امروز تغییر نظام سیاسی کشور است پس طبیعتاً موضوع دفاع در حوزه های مختلف نیز شکل خواهد گرفت. مثلاً وزارت ارتباطات در بحث سایبری از طریق یک ویروس مورد هجوم قرار می گیرد و باید با آن مقابله کند و نمی تواند به آن بگوید که وظیفه من تنها خدمت رسانی در حوزه ارتباطات است.

وی افزود: البته امروز به جای استفاده از مفاهیم ویروس و کرم و سخت افزار اینترنتی، مفاهیم سلاح سایبری را به کار می برند و باید بر اساس این تعریف جدید خود را آماده مقابله با این سلاح دشمن بکنیم.

جلالی با بیان اینکه امروز ماهیت تهدیدات ما ماهیت علمی و فناورانه است، گفت: در شرایط کنونی تهدیدات نظامی امنیتی و تروریستی بر اساس بکارگیری فناوری روز است بنابراین دفاع ماهم باید در این راستا، پویا و جامع باشد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل با تأکید بر اینکه دفاع باید همواره از تهدیدات جلوتر باشد که بتواند تهدیدات را مدیریت کند، گفت: اگر تهدیدات فناورانه است باید ابتدا ماهیت تهدید را به لحاظ دانش بازمهندسی کنیم تا بر اساس آن شکل دفاع را مهندسی نماییم.