هشدار به مسئولان برای جلوگیری از مرگ کارتن خوابها

جابر قره داغی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر ساله با سرد شدن هوا، کارتن خوابها و بی خانمانهایی که در معرض سرمای شدید قرار می گیرند، دچار سرمازدگی و در برخی موارد با مرگ مواجه می شوند، گفت: کارتن خوابها و بی خانمانها که عمدتا دارای اعتیاد به مواد مخدر یا بیماران روانی مزمن هستند، در خرابه های ساختمانی، پارکها یا حاشیه بزرگراهها و خیابانها زندگی می کنند که متاسفانه به علت اینکه سرپناهی ندارند جان خود را از دست می دهند.

وی افزود: برای پیشگیری از بروز سرمازدگی کارتن خوابها، نهادهای اجتماعی و حمایتی نظیر شهرداری و بهزیستی باید با پیش بینی امکانات و اقامتگاههای شبانه، از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند.

وی تاکید کرد: همچنین شهروندان تهرانی در صورت مشاهده کارتن خوابها در اطراف محل زندگی خود، برای پیشگیری از سرمازدگی و مرگ این افراد، می توانند با شماره های 137 (شهرداری) و 123 (اورژانس اجتماعی بهزیستی) تماس بگیرند و مراتب را به شهرداری یا بهزیستی اعلام کنند.