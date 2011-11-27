کارگروه های شهرستان پسماند در گلستان فعالتر شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود ظهر یکشنبه در جلسه جلسه کارگروه استانی مدیریت پسماند شهری و روستایی استان افزود: همچنین قبل از تشکیل جلسات کارگروه، تمامی پیشنهادات و تصمیمات در جلسات کارشناسی به طور دقیق بررسی و موارد اختلافات و سیاستگذاری های کلی در جلسات کارگروه مطرح و تصمیم سازی شود.
وی اظهار داشت: تمام دستگاهها به اقتضای فعالیت های خود اعم از ساختمانی، صنعتی، پزشکی و .... وظیفه دارند در زمینه کنترل و مدیریت پسماندهای حاصله از فعالیت ها با سازمان مدیریت پسماند استان همکاری لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به عملکرد خوب در زمینه مدیریت متمرکز و استانی پسماند اظهار داشت: در زمینه مدیریت پسماند استان و مقدمات آن خوب کار شده است ولیکن باید هماهنگی و همکاری های بیشتری بین دستگاههای متولی استان صورت پذیرد.
لازم به ذکر است به استناد مصوبه هیئت محترم وزیران، دبیری کارگروه استانی مدیریت پسماند از اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری به اداره کل حفاظت محیط زیست استان واگذار شده است.
نظر شما