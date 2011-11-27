کارگروه های شهرستان پسماند در گلستان فعالتر شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود ظهر یکشنبه در جلسه جلسه کارگروه استانی مدیریت پسماند شهری و روستایی استان افزود: همچنین قبل از تشکیل جلسات کارگروه، تمامی پیشنهادات و تصمیمات در جلسات کارشناسی به طور دقیق بررسی و موارد اختلافات و سیاستگذاری های کلی در جلسات کارگروه مطرح و تصمیم سازی شود.

وی اظهار داشت: تمام دستگاهها به اقتضای فعالیت های خود اعم از ساختمانی، صنعتی، پزشکی و .... وظیفه دارند در زمینه کنترل و مدیریت پسماندهای حاصله از فعالیت ها با سازمان مدیریت پسماند استان همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به عملکرد خوب در زمینه مدیریت متمرکز و استانی پسماند اظهار داشت: در زمینه مدیریت پسماند استان و مقدمات آن خوب کار شده است ولیکن باید هماهنگی و همکاری های بیشتری بین دستگاههای متولی استان صورت پذیرد.

رئیس کارگروه استانی مدیریت پسماند افزود: سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای استان، سازمانی یکپارچه و متمرکز است که از این جهت در سطح کشور نمونه است و بازوی قدرتمندی برای اجرای امور مرتبط با پسماند به ویژه مصوبات کارگروه استانی است.

وی تاکید کردند: چهاردهمین جلسه کارگروه استانی مدیریت پسماند شهری و روستایی استان گلستان برای اولین بار به دبیری اداره کل حفاظت محیط زیست استان در محل سالن جلسات حوزه معاونت امور عمرانی برگزار شد.



لازم به ذکر است به استناد مصوبه هیئت محترم وزیران، دبیری کارگروه استانی مدیریت پسماند از اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری به اداره کل حفاظت محیط زیست استان واگذار شده است.