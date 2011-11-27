سرهنگ مرتضی دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس قانون، جرایم دوبرابر شده رانندگان متخلف تا پایان سال 89 بخشیده شده و این رانندگان تا نوزدهم آذر مهلت دارند اصل جریمه های سال 89 را پرداخت کنند. پس از اتمام این مهلت بار دیگر جریمه های دوبرابر شده در سوابق تخلفات رانندگان ثبت می شود.

وی ادامه داد: این مهلت در قانون جدید تعیین شده و به هیچ وجه قابل تمدید نیست. از رانندگان می خواهیم در این فرصت باقی مانده جریمه های خود را پرداخت کنند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور از استقبال خوب رانندگان از این قانون خبر داد و گفت: با توجه به نزدیکی به اتمام این مهلت رانندگان زیادی با مراجعه به مراکز اجرائیات در حال پرداخت جرایم رانندگی هستند.