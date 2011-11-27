توزیع 2221 تن کالای اساسی بین هیئتهای مذهبی خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین نظری اظهار کرد: یک هزار و 450 تن برنج، 596 تن روغن، 175 تن قند و شکر سهمیه به استان ابلاغ و با قیمت مصوب و دولتی توزیع شده است.

وی افزود: طبق بررسیهای صورت گرفته، توزیع این اقلام در بیشتر شهرستانها انجام شده و امسال در تامین برخی اقلام مورد نیاز هیئتهای عزاداری با کمترین مشکل مواجه هستیم.



به گفته این مقام مسئول، با هماهنگی و برنامه ریزی انجام شده با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار مقرر شد که هیئتها با مراجعه به این شرکت اجناس خود را تحویل بگیرند.



نظری با بیان اینکه مشکلی به لحاظ کمبود کالا در این ایام در استان وجود ندارد، گفت: عمده اقلام مصرفی در این ماه گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، روغن و برنج است که این اقلام به اندازه کافی تامین و در اختیار هیئتها گذاشته می شود.



وی یادآور شد: طبق اعلام شرکت پشتیبانی امور دام خوزستان، هیئتها می توانند با مراجعه به شعب این شرکت، گوشت قرمز و مرغ منجمد مورد نیاز خود را با قیمت مصوب دولتی دریافت کنند.



معاون سازمان بازرگانی خوزستان گفت: براساس هماهنگیهای صورت گرفته با سازمان تبلیغات اسلامی استان و بر مبنای برنامه ریزی و تمهیدات اندیشیده شده توسط این سازمان در راستای نوین سازی و اصلاح شبکه توزیع کالا و تسریع و تسهیل در فرآیند تخصیص سهمیه نذورات هیئتهای مذهبی استان، حواله سهمیه کالاهای نذورات ماه محرم امسال از طریق سازمان تبلیغات اسلامی استان صادر و برای هیئتهای مذهبی ارسال می شود.



نظری با بیان اینکه ممکن است گلایه هایی از سوی برخی هیئتها باشند، افزود: هر سال به تعداد هیئتهای مذهبی استان افزوده می شود ولی سازمان بازرگانی خوزستان نمی تواند به تناسب این افزایش کالاهای اساسی در نظر بگیرید زیرا این اقلام یارانه ای است و با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سهم یارانه ها نیز برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون بودجه کشور محدود و مشخص است.