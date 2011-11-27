تصویب احداث سد تنگ سرخ و راه آهن یاسوج به اقلید در کمیسیون ماده 215

اکبر نیکزاد به خبرنگار مهر گفت: براین اساس بودجه لازم برای احداث این پروژه ها تخصیص داده می شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: احداث سد تگ سرخ و راه آهن یاسوج به اقلید نقش مهمی در توسعه این استان خواهد داشت.

نیکزاد بیان داشت: تلاش می شود این دو پروژه مهم در سفر چهارم هیئت دولت به استان کلنگ زنی شوند.

استاندارکهگیلویه و بویراحمد همچنین از اختصاص 150میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک توسعه اسلامی به محور ملی در دست اجرای پاتاوه به دهدشت خبر داد.

وی افزود: با پرداخت این تسهیلات روند اجرایی قطعه دو و سه این طرح به‌ طول 63 کیلومتر شتاب می‌گیرد.

نیکزاد یادآورشد: این پروژه 136کلیومتری اکنون نزدیک به 57 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای بهره ‌برداری از آن طبق برنامه تا سوم خرداد ماه 92 به 220میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

استاندارکهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: با بهره ‌برداری از این جاده به‌ عنوان یک محور اصلی مرکز به جنوب کشور، 400 روستای بزرگ و کوچک و هشت بخش در شهرستانهای بویراحمد و کهگیلویه با جمعیتی بیش از 100هزار نفر از نعمت راه مناسب بهره‌مند می‌شوند.

نیکزاد گفت: همچنین با احداث این جاده شاهد کاهش فاصله 210 کیلومتری بندرامام خمینی(ره) تا مرکز کشور خواهیم بود.