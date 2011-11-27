هوشیاری مردم تاکتیک های دشمنان را نقش بر آب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید فولادی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید پایگاه مقاومت شهید دستغیب سنو که با حضور جمعی از مسئولین شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: امروز باتوجه به وسعت دنیای ارتباطات و فن آوری های اطلاعات وگسترش رسانه های اینترنتی و مجازی تهاجم کشورهای استکباری از حالت جنگ نظامی و سخت افزاری به جنگ نرم آن هم در ابعاد فرهنگی واعتقادی تغییر ماهیت داده است.

وی افزود: با این حال باید اذعان داشت که در یک دهه اخیر سیل این تهاجمات گسترده غرب متوجه کشورمان بود، به طوری که جمهوری اسلامی ایران آماج حملات تهاجمی از نوع فرهنگی قرار گرفته است.

فولادی گفت: هوشیاری و آگاهی به موقع مردم اغلب تاکتیک ها و ترفندهای دشمنان و نقشه های شوم آنان را نقش بر آب کرده است.

فولادی تصریح کرد: در هفته بسیج و با هدف پر رنگ کردن هرچه بیشتر فعالیتهای فرهنگی بسیج ساختمان جدید پایگاه مقاومت شهید دستغیب سنو افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی افزود: این پایگاه در زمینی به مساحت600متر که در سالهای قبل از طرف شورا و دهیاری روستای سنو واگذار و از سال 1380مراحل ساخت آن آغاز شد.

فولادی ادامه داد: مبلغ 120 میلیون ریال جهت ساخت این پایگاه هزینه شده که مبلغ 50 میلیون ریال ان توسط سپاه پاسداران و مبلغ 70 میلیون ریال ان توسط خود یاری اهالی تامین شده است.

در پایان سرهنگ فولادی قول مساعد جهت واگذاری یک دستگاه موتورسیکلت به پایگاه روستای سنو را داد.