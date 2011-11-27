زنجان رتبه سوم کشوری ارتقاء کیفی نان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خالقی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار، ارزیابی کیفیت نان از طرف مردم به سامانه پیامک سکنا را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: شهرستان زنجان در این راستا هزار و 976 پیامک داشته و شهرستان طارم از لحاظ کیفیت نان از رتبه هفت به رتبه چهارم ارتقاء یافته است.

وی اظهار داشت: در راستای ارزیابی عملکرد نانوایی ها برتر از لحاظ کیفیت نان، چهار نانوایی از شهرستان زنجان، سه نانوایی از خدابنده و دو نانوایی از طارم و یک نانوایی از خرمدره، برتر شناخته شدند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی زنجان افزود: استان زنجان از لحاظ امتیاز کیفی نان از نمره 20، 18,5 و از نمره 100، نمره 92 را کسب کرده و از لحاظ تعداد نظارت هزار و 170 مورد نظارت مردمی بوده است.

خالقی با اشاره به اینکه هزار و 200 نانوایی در استان زنجان فعالیت می کنند، افزود: از این تعداد از 52 درصد از نانوایی ها ارزیابی صورت گرفته است که در کشور رتبه هشتم کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه گفت: گلوتن ماده مغذی و شاخص آرد سبوس است و این شاخص و رطوبت گندم در آزمایشگاه غله انجام می شود و لذا حد مجاز رطوبت استاندارد آرد سبوس یافته 14,2 است که این دو شاخص در کیفیت نان بسیار موثر است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی زنجان افزود: گندم استان زنجان به لحاظ کیفیت جزو استانهای متوسط کشور است لذا باید میزان گلوتن افزایش پیدا کند تا کیفیت نان بالا رود.

خالقی از برتر شدن استان زنجان در بحث جذب تسهیلات بهسازی نانوایی ها خبر داد و افزود : استان زنجان با 112 درصد جذب تسهیلات در بهسازی نانوایی ها را داشته است.

وی گفت: بعد ازاجرای هدفمند سازی یارانه ها ، ارتقای کیفی نان و آموزش نانوایان و بهسازی نانوایی ها در دستور کار قرار گرفت که در این راستا از دی ماه سال 89 تا دی ماه سال جاری تعهد استان برای آموزش 840 نفر بود که تا آخر آبان ماه 994 نفر تحت آموزش قرار گرفته و درصدد آموزش هزار و 100 نفر نانوا تا دی ماه امسال در دستور برنامه است که 125 درصد اجرای تعهد شرکت است .

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی زنجان گفت: برای آموزش 840 نفر نانوا 320 میلیون ریال اختصاص یافته است و در مجموع یک میلیارد و 425 میلیون ریال تا آخر 91 آموزش نانوایان در دستور کار است.