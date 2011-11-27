رزمایش بزرگ 50 هزار نفری بسیجیان استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رزمایش که در امتداد ساحل خلیج فارس از میدان شهدای نیروی انتظامی تا بوستان شغاب برگزار شد، 50 هزار نفر از بسیجیان عضو حوزه ها و پایگاههای مقاومت بسیج، بسیج ادارات، نهادها، دانش آموزان، دانشجویان و اقشار و صنوف مختلف مردم اقتدار امت ایران اسلامی را در دفاع از تمامیت ارضی، دریایی و هوایی کشور به نمایش گذاشتند.

شعارهای " مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل" ،" این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده"، "ما همه سرباز توایم خامنه ای گوش به فرمان توایم خامنه ای" در آسمان بوشهر و در ساحل خلیج فارس طنین انداز شد .

حضور زنان و مردان بسیجی، روحانیون، طلاب،عشایر، اقشار مختلف مردم و پرچم های سیاه برافراشته شده به یاد کربلای حسینی از ویژگیهای این رزمایش بزرگ بود .

شرکت کنندگان در این رزمایش 50 هزار نفری بسیجیان همه شهرستان استان بوشهر حضور داشتند.