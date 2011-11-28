به گزارش خبرنگار مهر، 14 مهرماه بود که قراردادی مابین مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و مدیر تماشاخانه ایرانشهر و رضا حداد کارگردان تئاتر و سرمایه‌گذار خصوصی منعقد شد که طی آن قرارداد شد سالنی متحرک با ظرفیت حدود 600 نفر در ضلع شمالی باغ هنرمندان احداث شود.



مجید سرسنگی در آن زمان احداث این سالن را آغاز یک مسیر طولانی دانست و تائید کرد این اراده در شهرداری تهران وجود دارد که بخش خصوصی با حمایت شهرداری نسبت به ایجاد فضاهای فرهنگی در سایر نقاط شهر و بویژه مناطق محروم از امکانات مناسب فرهنگی اقدام کند.



در آن زمان رضا حداد کارگردان تئاتر و سرمایه‌گذار احداث سالن شماره 3 مجموعه تماشاخانه ایران شهر نیز از انعقاد این قرارداد اظهار خرسندی کرد و گفت: خوشحالم از اینکه با حمایت و پیگیری های رئیس تماشاخانه ایرانشهر این اتفاق خاص در تئاتر ایران جامع عمل به خود پوشاند و مسیر برای بخش خصوصی در احداث و بهره برداری فضاهای فرهنگی آغاز شد.







کارگردان "مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش" و " آمدیم، نبودید، رفتیم" در خصوص این قرار داد و ویژگی های فنی سالن شماره سه تماشاخانه ایرانشهر گفت: مطابق قرار داد تنظیم شده زمین استقرار این سالن توسط شهرداری منطقه 6 در باغ هنر اختصاص یافته و تمامی هزینه‌های ساخت استقرار و بهره برداری از سالن بر عهده ما خواهد بود.



اما این روزها وقتی به باغ هنر و ضلع شمالی آن سر می‌زنیم و به فضایی که قرار بود این سالن متحرک و پیشرفته نصب شود می‌رویم، با خاک برداری نسبتا عمیقی مواجه می‌شویم که سئوالات بسیاری را به ذهن متبادر می‌کند. اگر قرار است در این مکان سالنی متحرک نصب شود، این خاک برداری برای چیست؟









آیا سالن متحرک نیازمند فونداسیون است؟ این در حالی است که قرار بود این سالن متحرک طی مدت چهار ماه در فضای مورد نظر استقرار پیدا کند تا با اجرای نمایش "آمدیم، نبودید،‌ رفتیم" رضا حداد، سالن شماره 3 مجموعه ایرانشهر افتتاح شود.



اما حال و روز فضای مورد نظر با خاک برداری انجام شده و گذشت حدود دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، نشانگر آن است که برنامه ریزی انجام شده با مشکل مواجه شده یا قابل اجرا نیست. این در حالی است که رضا حداد به عنوان کارگردان و سرمایه گذار خصوصی باید در خصوص شرایط موجود و وضعیت احداث سالن مذکور پاسخگو باشد.



همچنین مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و مدیر تماشاخانه ایرانشهر هم باید به تشریح وضعیت موجود و اطلاع رسانی مناسب در خصوص اجرا شدن یا نشدن طرح احداث سالن شماره 3 ایرانشهر بپردازد.