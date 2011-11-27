رئیس کاخ گلستان سرپرست روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله احمد زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با صدور حکمی مسعود شریفی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست جدید اداره کل روابط عمومی، امور فرهنگی منصوب کرد.

شریفی که مدیر مجموعه تاریخی نیاوران بوده، اردیبهشت ماه سال گذشته به عنوان مدیر کاخ گلستان معرفی شد اما اکنون با حفظ سمت مسئولین روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی را نیز بر عهده گرفته است.

پیش از این محسن طالع زاری دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت، ریاست اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، معاونت و سرپرستی اداره کل امور اجتماعی استانداری فارس، سرپرستی فرمانداری شهرستان لامرد، سرپرستی یکی از مراکز دانشگاه پیام نور و دستیاری تهیه برنامه در گروه سیاسی شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران را تجربه کرده بود.

روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی در چهار سال گذشته چالشهای مختلفی با خبرنگاران و رسانه های منتقد داشته است به گونه ای که کارشناسان و کارمندان سازمان مرکزی و اداره های کل میراث فرهنگی در استانها، شرکتها و پژوهشکده ها همچنین کارشناسان باستان شناسی و موزه داران نیز طبق اعلام رسمی از مصاحبه و هر گونه ارتباط با خبرنگاران و رسانه های منتقد به طور جدی منع شده اند.