به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 صبح امروز ششم آذر ماه با حضور حسین ربانی غریبی دبیر جشنواره و جمعی از خبرنگاران در حوزه هنری استان تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست ربانی غریبی دبیر جشنواره بین المللی فیلم 100 با تسلیت ایام عزاداری محرم، گفت: سعی ما در دبیرخانه جشنواره این بوده که فیلم 100 ثانیه‌ای را در یک مدیومی به تثبیت برسانیم. تا بعد از مدتی تعریف درستی از فیلم های 100 ثانیه ای داشته باشیم. جوانانی که می خواهند وارد عرصه سینمای حرفه ای شوند، در جشنواره 100 ثانیه ای می توانند، تجربیات خود را به تصویر بکشند.

وی افزود: فیلمسازان در این رویداد می توانند طرح و ایده های تازه خود را نمایش دهند. میانگین سنی سینماگرانی جشنواره بین‌المللی فیلم 100 ، 25 سال و مخاطبان آنها زیر 35 سال هستند. ما سعی کردیم حضور فیلمسازان را در این جشنواره مدیریت کنیم تا رقابت واقعی پیش بیاید. حوزه هنری نیز با هدف کشف و جذب جوانان این جشنواره را پایه گذاری کرده است که امسال هشتمین دوره آن برگزار خواهد شد.

ربانی غریبی ادامه داد: سال گذشته از 11 اثر برای تولید حمایت کردیم و امسال نیز این بخش را مانند گذشته برگزار می‌کنیم. بزرگترین حمایتی که جشنواره می‌تواند از آثار انجام دهد، نمایش این فیلم‌ها است. در همین راستا آثار جشنواره دوره قبل از شبکه های سوم سیما، آی فیلم و جام جم در حال پخش است.

وی بیان کرد: جشنواره فیلم 100 از دوره چهارم در تهران برگزار می شود. سه دوره اول این رویداد در کرج برپا شد. هر سال این رویداد با یک شعار به کار خود ادامه می دهد که شعار سینمای اخلاق برای آن دائمی شده است. در بعد سینمای حرفه ای یک گره ای ایجاد کردیم تا فیلمسازان این عرصه را درگیر کنیم.

دبیر جشنواره فیلم 100 افزود: امسال بخش ویژه جشنواره با موضوع جهاد اقتصادی برگزار می شود که حامی آن اتاق بازرگانی است. 9 اثری که قرار بود از سال گذشته مورد حمایت قرار بگیرد، امسال به تولید رسیدند. در این دوره به فیلمسازانی که در این عرصه فعالیت جدی و خوبی داشتند تعدادی فیلم برای ساخت سفارش شده است. امسال حمایت به معنای سال قبل نداریم. بلکه فیلم های سفارشی ساخته می‌شود.

وی ادامه داد: سال گذشته در بخش سینمای اخلاق، تندیس این بخش به ابراهیم حاتمی کیا، مجید مجیدی، مرحوم رسول ملاقلی پور، سید رضا میرکریمی، شهریار بحرانی و رضا کیانیان اهدا شد. همچنین مراسم نکوداشت مهری ودادیان برگزار شد. در دوره قبل 12 کشور در بخش بین الملل جشنواره حضور داشتند. فراخوان دوره هشتم به 9 زبان ارائه می شود. در همین راستا با سفارت خانه ها مذاکره کردیم.

ربانی غریبی درباره بخش های جشنواره فیلم 100 گفت: این جشنواره 5 بخش اصلی دارد که عبارتند از بخش اصلی فیلم‌های 100 ثانیه ای که شامل آثار مستند، داستانی و انیمیشن است. بخش ویژه رادیویی به دبیری حمیدرضا مقدسی، بخش جنبی تلفن همراه به دبیری سجاد امیر زادگان و سینمای اخلاق به دبیری حبیب ایل بیگی برگزار می شود.

وی افزود: امسال ابراهیم حاتمی کیا فیلمساز برجسته سینمای ایران، دبیرخانه جشنواره را مورد محبت قرار دادند. فراخوان نیز با نکاتی که ایشان مدنظرشان بود، طراحی شد. پر کردن فرم فراخوان از طریق سایت انجام می شود. فراخوان در بخش داخلی از طریق پست و بخش بین الملل از طریق سایت است.

دبیر جشنواره فیلم 100 در ادامه عنوان کرد: در بخش اصلی جشنواره سن و زمان ملاک اصلی است. افراد باید زیر 35 سال آثاری را با مدت زمان زیر 100 ثانیه‌ای ارائه کنند. موضوع جهاد اقتصادی به دور از عنوان سال جهاد اقتصادی است. ما در این بخش قصد داریم، اقتصاد فرهنگ را تقویت کنیم. این بخش نیاز به حمایت جدی تری دارد.

وی ادامه داد: در این بخش جا دارد از علی درستکار مدیر کل روابط عمومی اتاق بازرگانی و نهاوندیان رئیس کل اتاق بازرگانی که پیشنهاد دهنده بودند، تشکر و قدردانی کنم. امیدوارم بتوانیم با مشارکت نهادها تشکل فرهنگ و اقتصاد راه اندازی کنیم. در بخش جنبی تلفن همراه به ضرورت استفاده از محتوا در رسانه تلفن همراه، رسیدیم. فیلم های این بخش بیشتر به دلیل مستند بودن فیلم های تلفن همراه پایه گذاری شده است. این بخش در ارتباط با فرهنگ سازی استفاده از تلفن همراه است که تاثیر زیادی نیز دارد.

ربانی غریبی گفت: آثار بخش جنبی تلفن همراه را اکران می کنیم. فرم ارسال آثار در این بخش از طریق سایت www.100fest.com انجام می شود. سامانه جدید سایت ار فردا هفتم آذر ماه قابل دسترسی است. جشنواره فیلم 100 از دوره ششم به بعد بین المللی شده است. ما در این بخش از طریق مکاتبه با فیلمسازان خارجی آثار را دریافت می کنیم. در این بخش صرفا فیلمسازان غیر ایرانی می توانند شرکت کنند.

وی افزود: ما در این دوره با درخواست کارداران فرهنگی برنامه ای در جشنواره بلاروس برگزار کردیم. همچنین در این راستا جلسه ای را مدیر جشنواره داشتیم. 10 فیلم انیمیشن حاصل این نشست بود که در جشنواره فیلم 100 به نمایش در می آید. یک نشست دیگر و کارگاه آموزشی در جشنواره های استانبول و در کابل خواهیم داشت. در جشنواره های الجزایر و کروواسی نیز از فیلمسازان دعوت شده است.

دبیر جشنواره در ادامه بیان کرد: امسال از کشورهای آلمان، امریکا، چین و ژاپن فیلم خواهیم داشت. هفته آینده دو فیلمساز را به سومالی براس ساخت فیلم می فرستیم. در بخش سینمای اخلاق امسال نیز به 5 فیلمساز و یک بازیگر تندیس هدا خواهد شد. ملاک این انتخابها بر اساس اخلاق گرا بودن فیلمساز، تعداد لحظات اخلاقی در آثار آنها و فیلمسازانی که با حوزه هنری فعالیت داشتند، صورت می گیرد. داوری این بخش توسط سینماگرانی که سال گذشته تندیس گرفته اند، انجام می شود.

وی تاکید کرد: هدف از برگزاری سینمای اخلاق، نمایش لحظاتی در سینمای حرفه ای ایران است. سینمای ایران را در خارج از مرزها به معنا گرا بودن می شناسند و این بخش را می‌خواهیم یادآور کینم تا فراموش نشود. امسال کارگاه‌های آموزشی در دانشگاهها و مراکز فرهنگی بعد از دهه محرم برگزار می شود. کمیته استانی نیز راه اندازی شده است.

دبیر جشنواره درباره جوایز بخش های مختلف گفت: در بخش اصلی و تلفن همراه جایزه ویژه 5 میلیون تومانی و 5 میلیون تومان حمیات از فیلم بعدی اهدا می شود. در بخش سینمای اخلاق چهار میلیون تومان، در بخش اصلی به ترتیب به بهترین فیلم مستند سه میلیون، انیمیشن دو میلیون تومان و فیلم داستانی یک میلیون تومان اهدا می شود. اتاق بازرگانی چهار میلیون تومان به برگزیدگان اهدا می کند. سه هزار یورو در بخش بین المللی به فیلم اول تقدیم خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: این جشنواره در چهارم اسفند ماه در سینما آزادی افتتاح می شود و روز 5 اسفندماه نیز اختتامیه در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می شود. این جشنواره با حمایت اتاق بازرگانی، شهرداری، ایران صدا، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، آی فیلم، سازمان فرهنگ و ارتباطات، حوزه هنری و... برگزار می شود.