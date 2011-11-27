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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

30 هزار لیتر نفت کوره قاچاق در لرستان کشف و ضبط شد

30 هزار لیتر نفت کوره قاچاق در لرستان کشف و ضبط شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: با تلاش ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی استان لرستان 30 هزار لیتر نفت کوره با برنامه غیرمرتبط کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران اداره مبارزه با کالای قاجاق و ارز استان لرستان با برقراری تور ایست بازرسی و کنترل محورهای ورودی و محموله های نفتی از سمت جنوب به یک دستگاه خودرو کامیون حامل فرآورده های نفتی مشکوک را متوقف کردند.

در بررسی های به عمل آمده مشخص شد خودور حامل مقدار 30 هزار لیتر نفت کوره با بارنامه غیر مرتبط از استان خوزستان به مقصد کرج است که برای سیر مراحل قانونی تحویل شرکت نفت استان لرستان شد.

بنا بر این گزارش، همچنین ماموران اداره مبارزه با کالای قاچاق آگاهی شهرستان بروجرد در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق با هماهنگی مقام قضایی و اجرای ایست و بازرسی مقطعی در جاده کمربندی به یک دستگاه خودرو پیکان مظنون و آن را متوقف کردند.

ماموران در بازرسی از خودرو توقیفی تعداد 40 هزار نخ سیگار قاچاق با مارکهای مختلف را کشف و ضبط و یک نفر را دستگیر کردند.

کد مطلب 1470692

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